Trump y Biden conmemoran el 11 de septiembre en PA

Como parte de la conmemoración del 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el presidente Donald Trump y su oponente demócrata, Joe Biden, viajaron el viernes a la zona rural de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 secuestrado se estrelló en un campo.

Trump habló en la ceremonia conmemorativa anual del sitio, celebrada el viernes por la mañana, mientras que Biden tenía previsto visitarlo más tarde, por la tarde, después de asistir a la conmemoración anual del Museo y Memorial del 11 de septiembre en Ground Zero en Nueva York, junto con el vicepresidente Mike Pence.

Trump dijo que "los héroes del Vuelo 93 son un recordatorio de que sin importar el peligro, sin importar la amenaza, sin importar las probabilidades, Estados Unidos siempre se levantará, se mantendrá firme y luchará".

Si bien las visitas de Trump y Biden no se superpondrán, el día, no obstante, traerá a los dos candidatos lo más cerca que han estado en meses. Y aunque los candidatos y el país se centrarán en las conmemoraciones, es difícil ignorar el significado político de sus visitas a Shanksville, con Pensilvania como un estado crucial en las elecciones. Trump ganó en el estado por menos de un punto porcentual hace cuatro años, y los demócratas esperan poder devolverlo a su columna en menos de dos meses.

Aún así, Biden insistió en que se mantendría alejado de la política en un día nacional de luto.

“No voy a ser noticia hoy. No voy a hablar de nada más que del 11-S", dijo a los periodistas. "Eliminamos toda nuestra publicidad, es un día solemne y así es como lo mantendremos, ¿de acuerdo?"

Trump no se dirigió a los periodistas antes de abordar el Air Force One y su campaña no respondió a las preguntas sobre si tenía la intención de detener los anuncios también.

El ex comisionado de la Policía de Nueva York, Bernard Kerik, emitió una declaración en nombre de la campaña en honor a los recuerdos de los que murieron, así como a los primeros en responder y "los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que sacrificaron sus vidas en defensa de nuestra libertad y bandera desde entonces”.

El Servicio de Parques Nacionales, que es coanfitrión del evento conmemorativo anual del Vuelo 93, había dicho originalmente que estaba planeando una ceremonia pequeña este año para minimizar la propagación del coronavirus. La agencia había estado planeando un “Momento de recuerdo” de 20 minutos sin un orador principal ni invitados musicales. En cambio, el nombre de cada pasajero y miembro de la tripulación debía leerse en voz alta con el sonido de las "Campanas del Recuerdo", según el sitio web de la agencia.

Pero después de que Biden y luego la Casa Blanca anunciaron sus planes, el sitio web se actualizó para reflejar un nuevo calendario que incluía comentarios de Trump y del Secretario del Interior, David Bernhardt.

Los eventos se producen cuando el presidente está lidiando con las consecuencias de un nuevo libro del veterano periodista Bob Woodward, que ha vuelto a centrar la atención en el manejo del virus por parte de Trump. En entrevistas, Trump admitió ante Woodward que había minimizado la amenaza que representaba el virus este invierno, aunque sabía lo mortal que era.

Pence asistirá el viernes a la Ceremonia de Conmemoración del 19 Aniversario del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre con Biden, junto con un segundo evento, la Ceremonia Conmemorativa del 11 de Septiembre de la Fundación Tunnel to Towers.

El viernes marcará la segunda vez que Trump observa el aniversario del 11 de septiembre en Shanksville, donde hizo comentarios en 2018. Biden habló en la dedicación del monumento en 2011, cuando era vicepresidente.

El Monumento Nacional del Vuelo 93 de 2,200 acres marca el lugar en la zona rural de Pensilvania donde se estrelló el vuelo secuestrado, matando a las 40 personas a bordo. Otros tres aviones secuestrados ese día se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono. Casi 3,000 personas murieron en los ataques.