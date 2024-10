Accidente en la I-476 sur provoca el cierre de rampa en zona de Quakertown

Un aparente choque en zona de Quakertown provocó un cierre de la rampa en la I-476, la noche del martes.

El incidente se registró alrededor de las 7:00 p. m a la altura de la Turnpike, salida #44, debido a un accidente, según una publicación de la agencia en su cuenta de X.

La rampa para ingresar a la I-476 Sur en Quakertown está cerrada. la agencia de carreteras le recomienda a los conductores a que busquen rutas alternativas para la I-476 Sur.

El carril derecho también está cerrado para el tráfico de la I-476 Norte en la salida Quakertown #44, y se esperan demoras.

