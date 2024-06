Exmaestro intercambiaba alcohol y vaporizadores por sexo con adolescentes

Un exmaestro sustituto y entrenador de béisbol fue arrestado bajo cargos de tráfico de menores y abuso sexual de niños, según el Departamento de Policía del municipio de Springfield.

Tyler Degiacomo, de 33 años, ha sido acusado de trata de menores, contacto ilegal con un menor, abuso sexual de niños, posesión de pornografía infantil, agresión sexual legal, agresión al pudor agravada, corrupción de menores, uso criminal de una instalación de comunicación, agresión al pudor y proporcionar alcohol a menores, dijo la policía.

Degiacomo enfrenta estos cargos por su presunto papel en el tráfico y abuso sexual de cuatro menores en Pensilvania y Alabama, dijeron las autoridades.

En marzo de 2024, una madre preocupada informó a la policía que había localizado material de abuso sexual infantil en el teléfono de su hija que había sido enviado a un hombre de unos 30 años llamado "Tyler" a través de un mensaje de texto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Los investigadores identificaron al hombre como Degiacomo, de Oreland, exmaestro sustituto y voluntario del Distrito Escolar de Springfield Township, además de ser árbitro y entrenador de béisbol de la PIAA.

Luego de varias órdenes de allanamiento y mediante el uso de exámenes forenses digitales de dispositivos electrónicos, se identificaron cuatro víctimas. Dos víctimas son del condado de Montgomery, una es del condado de Clarion y la cuarta es del condado de Houston, Alabama, según las autoridades.

Degiacomo contactó a cada víctima a través de las aplicaciones de redes sociales TikTok, Snapchat o ambas, dijeron los investigadores.

"El Sr. Degiacomo se ofreció como voluntario en el departamento de teatro de STMS brevemente, antes de que una queja de los padres y la investigación posterior generaran suficiente preocupación como para que decidiéramos eliminar al Sr. Degiacomo como voluntario […] y solicitamos que el subservicio ya no lo asignara a nuestro distrito. ", escribió la superintendente del distrito escolar de Springfield Township, Dra. MaryJo Yannacone, en una carta a los miembros del personal y las familias. "La denuncia presentada por el distrito no se acercó al nivel de los cargos que ahora tiene ante sí".

Yannacone escribió que Degiacomo nunca fue empleado del distrito escolar y que sus presuntos delitos nunca ocurrieron dentro de las escuelas o campus del distrito escolar.

"La administración del distrito ha cooperado plenamente con el STPD mientras investigaban su caso, que no llamó la atención del distrito hasta hace poco, ya que el padre que informó la inquietud en marzo de 2024 no lo informó al distrito, sino al STPD", escribió Yannacone. "Por lo tanto, no conocemos las identidades de ninguna víctima potencial y no tenemos información sobre si alguna de las supuestas víctimas es estudiante de nuestras escuelas actualmente o anteriormente".

Yannacone también comunicó que Degiacomo trabajó en un servicio sustituto en 2018-2019 con el que el distrito tenía un contrato.

"El servicio secundario proporcionó todas las autorizaciones de seguridad requeridas antes de su empleo, como lo hacen con todos los sustitutos que trabajan en nuestras escuelas", escribió Yannacone. "No hubo quejas sobre su servicio como suplente durante el año escolar 2018-2019."

Los detectives de la policía del municipio de Springfield están pidiendo ayuda para identificar víctimas adicionales en este asunto. Cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación debe comunicarse con el detective Stephen Craig al (215) 836-1601 x 1232.

Degiacomo ha sido procesado y su fianza se fijó en 500,000 dólares. Fue remitido al Centro Correccional del Condado de Montgomery.

Los recursos para víctimas de agresión sexual están disponibles a través del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual y la Línea Directa Telefónica Nacional sobre Agresión Sexual al 800-656-4673.

Read in English here