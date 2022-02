Un mensaje de Glenn ‘Hurricane’ Schwartz

El meteorólogo Glenn ‘Hurricane’ Schwartz, de nuestra cadena hermana NBC10, dejó un mensaje personal a sus seguidores, que aquí reproducimos.

Después de 42 años en la televisión (y 27 en NBC10), me jubilaré a fines de mayo. No me retiro de la meteorología, mi pasión de toda la vida, sino solo de la televisión diaria en NBC10.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

He decidido: si voy a probar algunas cosas nuevas y buscar otras cosas que he pospuesto, ¡no hay mejor momento que el presente!

Escribir, hablar en público, radio… ¿quién sabe? Este no es el momento de hacer pronósticos específicos. Me interesan muchas cosas, incluso continuar escribiendo y ampliar mis otras comunicaciones con el público sobre nuestro destino compartido: la Emergencia Climática. Sí, es una emergencia. Hace veinte años, era solo “Cambio Climático”, luego hace 10 años se convirtió en la “Crisis Climática”. Ahora estamos en DEFCON1.

Como pronosticador profesional durante 50 años, he visto cambios que no se esperaban en las próximas décadas, pero ahora están aquí. Los récords no solo se están rompiendo (eso ha sucedido siempre); en cambio, ahora están siendo aplastados.

Los catastróficos incendios forestales, la explosión de la intensidad de los huracanes, las inundaciones a niveles nunca antes vistos, grandes olas de calor incluso en el Ártico y Siberia… y mucho más. La evidencia se ha vuelto abrumadora. Debemos minimizar cuánto peor se pondrá.

Trabajar para NBC10 ha sido el mayor logro de mi vida profesional, y siempre estaré agradecido más allá de las palabras a mi “familia” laboral con la que he compartido tanto. Y haber alcanzado las alturas profesionales que he alcanzado en mi propia ciudad natal es una bendición que la mayoría de la gente nunca obtiene; sé muy bien lo afortunado que he sido.

¡Pero aún no he terminado! Seguiré estando accesible para todos para contactos personales o profesionales en thehurricaneschwartz@gmail.com

También encontrará un nuevo Twitter @HurrSchwartz. Por favor, manténganse en contacto.

Glenn "Huracán" Schwartz

Meteorólogo independiente