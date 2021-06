Universidad de Pensilvania requerirá vacunación para sus empleados

La Universidad de Pensilvania requerirá que los docentes, el personal y los estudiantes postdoctorales se vacunen contra el COVID-19 antes del inicio del semestre de otoño.

Penn anunció previamente que todos los estudiantes deberán recibir la vacuna ya que la universidad planea regresar al aprendizaje en persona. Penn dijo que permitirá exenciones médicas y religiosas.

Los administradores de la universidad escribieron en un correo electrónico a la facultad, el personal y los postdoctorados el martes que todos los empleados deben estar completamente vacunados antes del uno de agosto. Los empleados pueden comenzar a enviar su información de vacunación dentro de las próximas dos semanas; la información se mantendrá confidencial y segura, dijo la universidad.

A partir del uno de julio, las personas vacunadas estarán exentas de las pruebas de detección COVID-19 regulares y del uso del verificador diario de síntomas de la universidad, que se requirió durante los semestres de otoño de 2020 y primavera de 2021.

La universidad también anunció planes para volver al 100% de su capacidad en las aulas, laboratorios y otros espacios de acuerdo con las pautas de la ciudad de Filadelfia. Penn declaró anteriormente que las casas universitarias y los comedores también volverán a su capacidad máxima.

"Las personas vacunadas deben esperar volver a las condiciones previas a la pandemia mientras se encuentran en el campus", decía el correo electrónico.

Hasta junio, ninguna otra universidad en el área de Filadelfia ha dicho que requerirán que tanto los estudiantes como los profesores estén vacunados. El College of New Jersey y la Mercyhurst University en Erie se encuentran entre las pocas escuelas que lo harán, según The Chronicle of Higher Education.

Penn es el empleador privado más grande de Filadelfia con 18,000 profesores y personal. Penn Medicine, el sistema de salud más grande de la región, también requerirá que todos los empleados y el personal clínico estén vacunados contra COVID-19 antes del uno de septiembre.

"Durante más de un año, todos hemos trabajado incansablemente para cumplir con nuestra misión de brindar una educación e investigación excepcionales, al tiempo que mantenemos a la comunidad de Penn y a quienes nos rodean a salvo de enfermedades", decía el correo electrónico de tres administradores de Penn. "Vacunarse y registrar su estado de vacunación son los pasos siguientes y más críticos en nuestros esfuerzos colectivos para poner fin a esta crisis y volver a la normalidad".