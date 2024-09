Universidad de Pensilvania suspende por un año a profesora por sus comentarios sobre la raza

FILADELFIA - La Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania ha decidido imponer una suspensión de un año con medio sueldo y otras sanciones, además de una amonestación pública, a una profesora titular por sus comentarios sobre la raza en los últimos años.

La universidad ha comunicado que la profesora Amy Wax, que ha cuestionado el rendimiento académico de los estudiantes negros, ha invitado a un nacionalista blanco a hablar en su clase y ha sugerido que el país estaría mejor con menos inmigración asiática, también perderá su cátedra nombrada y su pago de verano a perpetuidad y deberá señalar en sus apariciones públicas que habla por sí misma, no como miembro de la universidad o de la facultad de Derecho.

La suspensión comenzará en el curso académico 2025-2026. Sin embargo, la universidad no la ha despedido ni le ha retirado su titularidad.

Wax declaró al New York Sun tras el anuncio que tiene intención de permanecer en la escuela como "presencia conservadora en el campus". Calificó las acusaciones de malos tratos a estudiantes de "totalmente falsas e inventadas" y dijo que su trato equivalía a una "actuación artística" que ponía de relieve que la administración «no quiere conservadores como yo en el campus."

La universidad dijo en un aviso publicado en su almanaque la semana pasada que una junta de audiencia del profesorado concluyó, tras una vista de tres días en mayo del año pasado, que Wax había incurrido en una "conducta no profesional flagrante", citando lo que denominó "un historial de hacer generalizaciones amplias y despectivas sobre grupos por raza, etnia, género, orientación sexual y estatus migratorio". También se acusó a Wax de "incumplir el requisito de que las calificaciones de los estudiantes se mantengan en privado al hablar públicamente de las calificaciones de los estudiantes de Derecho por raza», hacer "«"declaraciones discriminatorias y despectivas", algunas en el aula, "dirigidas a grupos específicos raciales, étnicos y de otro tipo con los que se identifican muchos estudiantes".

Provost John L. Jackson Jr. dijo que la libertad académica "es y debe ser muy amplia", pero los profesores deben transmitir "la voluntad de evaluar a todos los estudiantes de manera justa" y no deben incurrir en "conducta poco profesional que crea un ambiente educativo desigual." Jackson dijo que la conducta de Wax dejó a muchos estudiantes "comprensiblemente preocupados" por su capacidad de juzgar imparcialmente su rendimiento académico.

El abogado de Wax, David Shapiro, dijo al periódico del campus, el Daily Pennsylvanian, en noviembre que los funcionarios se centraron en Wax por sus comentarios públicos y algunos elementos de su clase sobre el pensamiento conservador, incluida la intervención de una figura nacionalista blanca. Pero dijo que los funcionarios también reforzaron su caso lanzando "un puñado de acusaciones aisladas, de hace años (que son muy discutidas)" sobre supuestas interacciones con "unos pocos estudiantes de minorías".

Wax declaró al New York Sun que las acusaciones de abuso o discriminación contra los estudiantes eran "inventadas y utilizadas como tapadera para penalizarme por mis opiniones conservadoras, anti-“woke” y observaciones objetivas que no están permitidas en el campus". Ella dijo que estaba comprometida a exponer a los estudiantes a "opiniones y puntos de vista que no quieren escuchar" y dijo que teme que los campus como Penn estén "criando una generación de estudiantes que no pueden lidiar con el desacuerdo."

En 2018, Wax fue apartada de la enseñanza de cursos obligatorios de derecho de primer año después de que el decano de la facultad de derecho la acusara de haber hablado de manera "despectiva e inexacta"sobre el rendimiento de los estudiantes negros.