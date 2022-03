Universidades St. Joseph y de las Ciencias reciben importante acreditación

Saint Joseph's University y la University of the Sciences recibieron la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education el martes, un paso sustancial para hacer oficial el pacto entre las dos instituciones de Filadelfia, informó el Philadelphia Business Journal.

La acreditación entra en vigencia el uno de junio, cuando se espera que se complete la fusión. La acreditación también significa que al final del año calendario, USciences ya no tendrá la autoridad para otorgar títulos.

Saint Joseph’s y USciences anunciaron en febrero que las dos escuelas estaban explorando una fusión que absorbería a los 2,300 estudiantes de USciences en la población de St. Joe, que es de aproximadamente 6,800. St. Joe's ha estado compitiendo durante mucho tiempo para expandir sus programas de atención médica para volverse más competitivo y atraer a más estudiantes, dijo PBJ.com.

Después de que se complete la fusión, el presidente de St. Joe, Mark Reed, continuará como presidente. Paul Katz se retiró como presidente de USciences en julio pasado. La Dra. Valerie Weil, directora financiera y de operaciones de USciences, ha sido presidenta interina.

Los planes para fusionar los dos campus, ambos ubicados en el oeste de Filadelfia, aún están en curso.