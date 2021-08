“Unos monstruos”: brutal ataque de adolescentes deja a repartidor en coma

Un hombre de Filadelfia permanece en coma después de que un grupo de adolescentes lo atacara en el vecindario Queen Village de la ciudad la semana pasada.

El 17 de agosto a las 10:18 p.m., Zach Lean, de 38 años, conducía para un servicio de entrega de comestibles cuando detuvo su automóvil y se paró frente a un grupo de unos ocho adolescentes en bicicleta a lo largo de la cuadra 300 de Christian Street.

La Policía dijo que hubo una pelea entre Lean y los adolescentes. Uno de los adolescentes luego golpeó a Lean, lo que hizo que cayera al suelo y se golpeara la cabeza con la acera, dijo la Policía. Lean estaba inconsciente y luego comenzó a tener convulsiones. Fue trasladado al Jefferson University Hospital, donde permanece en coma y en estado crítico.

"Se cayó y fue entonces cuando golpeó el suelo y se rompió el cráneo", dijo la esposa de Lean, Christine Torrisi-Lean, a nuestra cadena hermana NBC10.

El sábado, Herbert Morrison, de 19 años, se entregó a la Policía. Fue arrestado y acusado de agresión agravada y otros delitos relacionados.

"Realmente no creo que supieran lo mucho que lo lastimaron y creo que por eso fue que llamó y confesó", dijo Torrisi-Lean.

La Policía continúa buscando a los otros adolescentes involucrados y publicó un video de vigilancia del ataque el martes.

"No puedo permitirme creer que estos jóvenes sean monstruos", dijo Torrisi-Lean. "Creo que hicieron algo monstruoso y creo que pueden redimirse".

Torrisi-Lean le dijo a NBC10 que ella y su esposo han estado casados ​​durante tres meses.

"Estamos tratando de formar una familia. Acabamos de casarnos y queremos tener hijos", dijo.

Mientras su esposo permanece en coma y en estado crítico, Torrisi-Lean tiene la esperanza de que se recupere. Ella le ha estado cantando la canción de su boda mientras él yace en una cama de hospital.

"El otro día empecé a cantarle y después de la primera estrofa, su ritmo cardíaco se disparó", dijo. "Siento que puedo hablar de eso porque simplemente no se siente real. Lo he visto acostado en esta cama. Lo he extrañado todos los días en nuestra casa. Estoy devastada".

También se creó un GoFundMe para apoyar a Torrisi-Lean y su esposo.