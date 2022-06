Urge rediseñar Roosevelt Boulevard para evitar muertes

Solo un paso más y el cochecito habría estado en la acera.

La idea persigue a Latanya Byrd años después de que un conductor que manejaba por Roosevelt Boulevard en Filadelfia atropellara mortalmente a su sobrina de 27 años, Samara Banks, y a tres de sus hijos pequeños cuando cruzaban los 12 carriles de la avenida. Hoy en día, muchas de las condiciones que llevaron al fatal accidente de 2013 aún existen.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde aquel fatídico día, Byrd se convirtió en defensora de hacer las calles más seguras, luchando para que se colocaran cámaras de velocidad automáticas a lo largo del bulevar donde ocurrían entre el 10% y el 13% de las muertes de tránsito de la ciudad cada año antes de la pandemia de coronavirus, dijeron funcionarios de la ciudad.

Y ahora, en medio de un aumento nacional en las muertes por accidentes de tráfico que los funcionarios federales han calificado como una crisis y estudios que muestran que las comunidades afroamericanas se han visto aún más afectadas durante la pandemia, los planes para rediseñar el "corredor de la muerte" de la ciudad, como algunos residentes y defensores de la seguridad llaman a Roosevelt, podría estar ganando tracción.

Roosevelt Boulevard es un laberinto de casi 14 millas de patrones de tráfico caóticos que pasa por algunos de los vecindarios más diversos de la ciudad con las tasas de pobreza más altas. Manejar puede ser peligroso con autos que cruzan entre carriles internos y externos, pero andar en bicicleta o caminar por el bulevar puede ser aún peor con algunos pasos de peatones más largos que un campo de fútbol y que requieren cuatro bicicletas ligeras para cruzar.

“No diseñarías una calle o un camino como ese hoy”, dijo Christopher Puchalsky, director de políticas de la Oficina de Transporte, Infraestructura y Sostenibilidad de Filadelfia. “Se siente como una autopista, pero está en el medio y entre vecindarios”.

Roosevelt Boulevard se diseñó por primera vez a principios de la década de 1900, pero a medida que crecían los vecindarios del noreste y se conectaba a una carretera principal en la década de 1950, se agregaron carriles repetidamente para manejar la creciente cantidad de automóviles.

Muchas de las ideas de la ciudad para arreglar a Roosevelt han sido defendidas bajo nuevas estrategias federales. A raíz del aumento de muertes, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ha impulsado un enfoque de "sistema seguro", alentando a las ciudades y estados a tener en cuenta más que solo el comportamiento de los conductores al diseñar carreteras.

La administración Biden también creó fondos para mejoras de seguridad, incluida la ley de infraestructura bipartidista y un paquete de ayuda federal de cinco mil millones para las ciudades durante los próximos cinco años. Los funcionarios federales se comprometieron a priorizar la equidad al tomar decisiones de financiación a raíz de un aumento desproporcionado del 23% en las muertes de afroamericanos por tráfico en 2020.

“Ciertamente le recordaremos al gobierno federal cuando solicitemos subvenciones las prioridades de equidad que el liderazgo ha establecido”, dijo Puchalsky.

Kelley Yemen, directora del programa Complete Streets de Filadelfia, dijo que la ciudad espera recibir dinero federal para comenzar un rediseño a largo plazo de Roosevelt descrito en un estudio publicado en 2019. Las dos opciones harían de los carriles centrales una autopista restringida o reducirían la velocidad y convertirían los carriles para automóviles en carriles para bicicletas y tránsito. Ambos llevan etiquetas de precio de miles de millones de dólares.

El estudio incluye una serie de proyectos más pequeños para mejorar la seguridad en tramos de alta mortalidad en la carretera para 2025, algunos ya comenzaron, pero los residentes se muestran escépticos.

Eva Gbaa se ha mostrado impaciente por ver cambios. Su sobrino de 17 años, John “JJ” Gbaa Jr., murió atropellado en noviembre de 2018 cuando intentaba cruzar a Roosevelt mientras caminaba hacia su casa después de pasar el rato con sus amigos. Estaba solo en ese momento y se desconocían muchas de las circunstancias del accidente.

Un transeúnte encontró a JJ y llamó a la Policía, pero murió en un hospital. No se ha realizado ningún arresto, y la familia todavía no se explica cómo alguien pudo dejar morir a un menor de gran corazón.

“JJ me pedía dinero... pero no lo supe hasta que sus amigos me dijeron después de su muerte que les compraría comida si no tenían”, dijo John Gbaa Sr., el padre de JJ. “Él amaba a la gente. Daría su último dólar a sus amigos”.

JJ y su padre se habían mudado a Filadelfia en 2017 para estar más cerca de la familia, y JJ estaba progresando mucho en la escuela. Le encantaba estar cerca de sus primos y se colgaba de su tía mientras cocinaba platos tradicionales de arroz africano.

“Él decía: 'Tía, cuando me gradúe, iré a la universidad y luego cuidaré de ti'. Pero nunca tuvo la oportunidad”, dijo Eva Gbaa, conteniendo las lágrimas. “Espero, espero que hagan algo para asegurarse de que ninguna familia pase por esto, para que no vuelva a suceder”.

La familia abrió una escuela en honor de JJ en su país de origen, Liberia, la Academia John G. Gbaa Jr. para niños de jardín de infantes a octavo grado, con la esperanza de dar su sueño de educación a otros. Pagan a los maestros y envían alimentos, ropa y libros a los estudiantes con la ayuda de pequeñas donaciones.

Alrededor de Filadelfia, la conducción agresiva durante la pandemia llevó las muertes a 156 en 2020, un fuerte aumento de 90 muertes en 2019. Los datos preliminares del Departamento de Policía de Filadelfia mostraron una disminución en 2021 a 133 muertes, aún por encima de los niveles previos a la pandemia.

Los datos no incluyen la raza o el origen étnico de las personas muertas, pero un análisis de Associated Press mostró que las muertes en vecindarios donde más del 70% de los residentes son personas de color aumentaron de alrededor del 50% en 2019 a más del 67% en 2021. El número de accidentes ocurridos en los barrios más pobres también aumentó levemente.

Sonia Szczesna, directora de transporte activo de Tristate Transportation Campaign, una organización de defensa del transporte sin fines de lucro, dijo que las comunidades negras y las de bajos ingresos suelen ser las más afectadas por las carreteras con un alto número de muertes.

“Dividen a estas comunidades y, a menudo, los residentes tienen que viajar por estas carreteras en bicicleta o a pie sin acceso a transporte público de alta calidad. Entonces, hay una inequidad en esta infraestructura”, dijo Szczesna.

Los datos de los primeros cuatro meses de 2022 mostraron que más peatones murieron en las carreteras de Filadelfia en lo que va del año que personas en automóviles. Y los atropellos y fugas fueron más altos en los primeros cuatro meses de este año que en el mismo período de tiempo en los dos años anteriores, lo que preocupa a la policía y otros funcionarios de la ciudad.

Pero las muertes en Roosevelt se mantuvieron estables durante la pandemia en lugar de aumentar, dijo Yemen, en gran parte debido, según cree, a las cámaras de velocidad.

Byrd, quien cofundó el grupo de defensa sin fines de lucro Families for Safe Streets, presionó mucho por las cámaras de velocidad y escribió cientos de cartas personales a los legisladores para contarles sobre su sobrina y sus hijos. Las cámaras se activaron en ocho intersecciones en junio de 2020, pero solo después de la legislación estatal, una ordenanza de la ciudad y negociaciones con la Autoridad de Estacionamiento de Filadelfia, que administra el programa.

Se emitieron más de 224,000 multas de advertencia por conducir a más de 11 millas por hora por encima del límite de velocidad en los primeros 30 días de un período de advertencia de 60 días, pero para febrero de 2021, ese número se había reducido a menos de 17,000 multas, según datos de la autoridad de estacionamiento. En general, el exceso de velocidad se ha reducido en más del 91% en las carreteras, dijeron funcionarios de la ciudad y de la autoridad de estacionamiento.

A pesar del impacto, las cámaras se apagarán en 2023 a menos que la Legislatura las extienda.

La Administración Federal de Carreteras dio luz verde a los estados este año para aprovechar los fondos federales para instalar cámaras de velocidad, diciendo que pueden reducir la cantidad de accidentes con heridos en un 50%.

La sobrina de Byrd, Samara Banks, tenía 21 años y estaba embarazada de su primer hijo en 2007 cuando encontró una casa de cuatro habitaciones a unas cuadras al sur de Roosevelt Boulevard.

Su familia tenía reservas porque tendría que cruzar el bulevar cada vez que quisiera visitarla. Pero la madre de Banks acababa de morir y necesitaba una casa más grande para poder cuidar a sus cuatro hermanos menores y criar a su propia familia.

Byrd dijo que Banks era el tipo de madre y tía que siempre tenía algo planeado. “En todas las reuniones familiares, ella siempre ponía a todos los niños en un círculo y los hacía jugar y bailar, o inventaba pequeños sketches para que los hicieran. Ella siempre tenía un plan y los niños siempre eran lo primero”, dijo Byrd.

Después de pasar un caluroso día de julio visitando, nadando y teniendo peleas de globos de agua con los niños, Banks decidió caminar a casa en lugar de llamar a un taxi para que la llevara la milla (1,6 kilómetros) a través de Roosevelt, como solía hacer.

Estaba empujando el coche de su hijo de siete meses, Saa'mir Williams, y a Saa'sean Williams, de 23 meses, en una carriola doble. Su hijo de cuatro años, Saa'deem Griffin, se aferraba a la carriola y caminaba a su lado.

Los testigos le dijeron a la Policía que dos autos habían estado corriendo, zigzagueando entre otros autos y acelerando por el bulevar. Uno de los conductores perdió el control y se estrelló contra la familia, arrojando a Banks más de 200 pies y aplastando la carriola. Ella y los tres niños murieron.

La hermana menor de Banks y su hijo de cinco años, Saa'yon Griffin, caminaban adelante y sobrevivieron al accidente.

Desde entonces, los funcionarios han instalado un semáforo y un paso de peatones en la intersección, rebautizada como Banks Way en honor a la joven madre. Los dos hombres acusados ​​de carreras finalmente fueron condenados o se declararon culpables de los cargos por las muertes. Uno de los hombres era un adolescente cuando su propia madre murió cruzando Roosevelt Boulevard.

"Fue dificil. Le diría a Saa'yon que necesitaba ser fuerte, y recuerdo que hubo una vez que simplemente pisó fuerte y dijo que no”, dijo Byrd. “Me dijo que estaba cansado de ser fuerte y que solo quería recuperar a su mamá y sus hermanos. Todos lo hacemos."