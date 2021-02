Urgen cambios para garantizar la protección de niños de crianza

A cinco años de que Grace Packer, de 14 años, fuese violada y asesinada por su madre adoptiva y el novio, no se han realizado cambios relevantes en la protección de niños de crianza, según funcionarios.

Este caso sacudió a Pensilvania y arrojó luz sobre los problemas dentro del sistema de cuidado de crianza del estado. Sin embargo, media década después, funcionarios opinaron que no han habido modificaciones en el sistema que ayuden evitar otra tragedia.

En 2019, Jacob Sullivan se declaró culpable de asesinato en primer grado y otros delitos por matar a Grace Packer como parte de una fantasía de violación y asesinato que compartió con la madre del adolescente, Sara Packer.

Los fiscales dijeron que Sara Packer odiaba a Grace y vio cómo Sullivan la agredió sexualmente y la estranguló en un ático en la residencia de Quakertown, en las afueras de Filadelfia, en julio de 2016, y ayudó a cortar su cuerpo y deshacerse de él meses después.

En una confesión a la Policía, Sullivan dijo que él y Sara Packer planearon la muerte de Grace. Sullivan admitió que golpeó y violó a Grace mientras Packer miraba, ató sus manos y pies, y le metió una mordaza en la boca.

"Me quedé envuelta en la fantasía de Jake", dijo Sara Packer. "No pensé que podría decirle que no sin perderlo".

Los fiscales dijeron que Sullivan y Packer también le dieron a la adolescente lo que pretendían que fuera una dosis letal de medicamentos de venta libre y la dejaron morir en un ático sofocante.

Grace finalmente logró escapar de algunas de sus ataduras y escupió la mordaza, pero no pudo salir de la casa antes de que Sullivan y Packer regresaran durante la noche, unas 12 horas después, y Sullivan la estrangulara mientras Sara Packer miraba.

La pareja almacenó su cuerpo en arena para gatos durante meses, luego lo arrojó a un área remota donde los cazadores lo encontraron en octubre de 2016, dijeron los fiscales.

Sullivan fue condenado a muerte y estuvo detenido en SCI Phoenix en Collegeville, donde murió el año pasado de un aneurisma aórtico roto.

Mientras tanto, Sara Packer recibió una sentencia de cadena perpetua en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania dijo en un informe de 2019 sobre la vida y la muerte de Grace que el sistema de bienestar infantil del estado necesitaba más responsabilidad a nivel del condado.

Grace se movió dentro y fuera de los sistemas de bienestar infantil del condado del este de Pensilvania a lo largo de su vida. Los padres biológicos perdieron la custodia de la niña y su hermano porque no pudieron brindarles un hogar seguro debido a una enfermedad mental y los desafíos intelectuales de su esposo, informó The Morning Call.

Sara Packer y su esposo en ese momento, David Packer, adoptaron a Grace y a su hermano en 2007.

Los Packers cuidaron a decenas de niños antes de que David Packer fuera enviado a prisión por agredir sexualmente a Grace y a una hija adoptiva de 15 años en su casa de Allentown.

Sara Packer perdió su trabajo como supervisora ​​de adopciones del condado de Northampton en 2010 y se le prohibió acoger a más niños adoptivos. Pero las autoridades de bienestar infantil no sacaron a Grace de la casa, a pesar de la evidencia de abuso.

“Lo que Sara Packer pudo hacer fue ir del condado de Lehigh al condado de Montgomery al condado de Bucks y evitar la detección de manera efectiva para poder hacer lo que quisiera con quien quisiera. La pobre Grace Packer, desafortunadamente, sufrió lo peor”, dijo el fiscal de distrito del condado de Bucks, Matthew Weintraub, quien le impuso a Sullivan la pena de muerte. "Esto fue una falla del sistema".

Durante unos meses en 2015, Grace pasó un tiempo en Carolina del Norte, supervisada por una agencia de servicios sociales del condado.

En repetidas ocasiones, indica el informe, Grace fue objeto de abuso sexual.

Otros incidentes de abuso sexual contra Grace ocurrieron en junio de 2010 y en abril de 2012, según los informes.

El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania inició una investigación después del asesinato de Grace. Sus hallazgos no se han hecho públicos. A pesar de los informes, los funcionarios aseguraron que ha habido pocos cambios en el sistema de cuidado de crianza desde la muerte de Grace.

"Estoy realmente triste. Estoy realmente decepcionado ", dijo Weintraub. “Me concentré en mantenerme en mi carril y tenía la esperanza de que otros expertos y otras personas del gobierno tomaran la pelota después de que termináramos y corrieran con ella y trataran de proteger a los niños que no fueran Grace Packer para que ella no hubiera muerto en vano. Y, sin embargo, aquí estamos sin cambios".

Weintraub dijo que hay varios lugares donde la ley puede y debe cambiar para proteger a los niños de crianza. Dijo que los trabajadores sociales necesitan una mayor investigación de antecedentes y todas las agencias de servicios para niños en el estado deben hablar entre sí y permitir que la Policía acceda a la información cuando la soliciten.

El representante estatal Chris Quinn (R-168) dijo que todavía está esperando un informe sobre la muerte de Grace del Inspector General de Pensilvania.

“Nos prometieron hace un par de años que se unirían”, dijo Quinn. “No han hecho nada. Han pasado cinco años desde que Grace fue asesinada".

Nuestra cadena hermana NBC10 se comunicó con la Oficina del Inspector General varias veces para preguntar sobre el informe y cuándo estaría terminado. Nos dijeron "sin comentarios". La oficina de Quinn dijo que el representante puede estar tratando de hacer los cambios solo. Sin embargo, sin conocer el alcance total del problema, tratar de traer esos cambios a las vidas de los niños maltratados seguirá siendo una tarea difícil.