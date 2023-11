Urgen no dejar carros calentando y desatendidos para evitar los robos en Delaware

En un afán por evitar que se sigan robando los vehículos, La Policía de New Castle County en Delaware, recomendó a los residentes que no calienten los autos o los enciendan y los dejen desatendidos.

La idea viene de una tendencia al hurto de los mismos, mientras se están calentando especialmente en la época de frío en la zona.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Los robos más recientes según la uniformada se han registrado en las comunidades de Collins Park y Dunleith-New Castle.

“Los vehículos encendidos y desatendidos se convierten en el blanco perfecto de los ladrones”, lee la comunicación en Facebbok de la Policía. “para asegurar que esto no ocurra recomendamos que no lo hagan o no dejen los autos encendidos sin supervisión”.

Los robos de autos, perpetrados por adolescentes de 14 a 17 años, según la uniformada, se han registrado en varias instancias de las pasadas dos semanas. Hasta el momento se han procesado ocho jovencitos por delitos relacionados.

Todo el que tenga información adicional o haya sido una víctima de robos de autos recientemente puede comunicarse al (302) 395-8110.

Read in English here