Urgente la mano de obra para cumplir con la reapertura económica

Si bien el triestado avanza en emitir fechas de reapertura económica, los dueños de negocios batallan por conseguir la mano de obra para operarlos.

Y sí, hay escasez de empleados en la región, lo que algunos le atribuyen a la pandemia y a los beneficios por desempleo. Este último dato no ha sido confirmado, pero los comerciantes lo repiten de boca en boca conforme elaboran incentivos atractivos para atraer a los trabajadores en es especial en las industrias de servicio y gastronomía.

“Aquí nos cansamos de llamar a personas, ayer vino la compañía de trabajo a llamar gente porque muchas compañías están solicitando gente para trabajar. Llamamos a personas, pero no quieren trabajar, incluso los empleados de nosotros a veces llegan a veces no”, destacó Joanna Vargas, gerente de un comercio en Nueva Jersey.

La encomienda de hallar personal para las diferentes plazas disponibles, que por la crisis se salud fueron canceladas desde un principio, se ha tornado en una cuesta arriba para los empleadores. “ Es muy común que nos llamen para encontrar personal”, explicó Luis de la Oz de la Cámara de Comercio Hispana NJ.

Muchos le atribuyen este efecto de escaso personal a los beneficios por desempleo y otras ayudas federales para los afectados por la pandemia.

“Lo más seguro reciben más de lo que estarían recibiendo, trabajando y pues…”, agregó Heraldo Martínez, residente de Nueva Jersey.

Sin embargo, los fondos federales dispuestos para los grupos en desventaja o afectados por la situación forman parte de los impuestos. “Cuando llenaron los impuestos este año se dieron cuenta que simplemente les adelantaron lo que les daban el income tax, porque si uno se mantiene recibiendo desempleo no califica para los créditos de los hijos en la plantilla del income tax”, recalcó De la Oz.

De esta manera el regreso al trabajo es cosa de tiempo. “La mayoría de las personas deberían volver al trabajo para que la economía se sigua moviendo”, agregó Martínez.

También está la cara del que tiene que seguir laborando, porque simplemente no reciben ningún tipo de ayuda o no son elegibles para ésta. “Muchos de nosotros, que no podemos recibir la ayuda del gobierno, nos vemos obligados a trabajar. Arriesgamos nuestra vida por el trabajo y nuestra familia, no sabemos si vamos a contagiarnos o no, pero es parte de la vida y el show continua”, manifestó Oscar Uscanga, empleado.

El miércoles un estado de la nación, Montana, eliminó los beneficios federales por desempleo.

A partir del 27 de junio, las personas sin trabajo dejarán de recibir el subsidio semanal de $300 financiado por el gobierno federal hasta el seis de septiembre. El estado lanzará un nuevo programa de bonos para los desempleados que regresen a trabajar.

Decenas de comercios y restaurantes de la zona buscan empleados tras la pandemia.