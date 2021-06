Uso del cubrebocas: el dilema del momento

En el triestado, la única jurisdicción que sigue reforzando el uso de kmascarillas en interiores es Filadelfia y acontinuación ampliamos sobre el dilema que esto provoca.

Un dato importantes es que el ubrebocas debe utilizarse en todo momento en las instalaciones médicas y el transporte público, así como las escuelas.

Eso no significa que todos se sientan cómodos quitándose la máscara todavía. ¿Cómo puede saber que está a salvo en un espacio interior? ¿Una empresa en particular sigue aplicando una política de mascarillas para interiores? Mientras tanto, ¿qué debe hacer si ve a alguien sin una en un entorno que lo incomoda? La variable más importante antes de responder esas preguntas es si está vacunado o no.

Si no está vacunado, use su máscara todo el tiempo en interiores y siempre que esté entre multitudes al aire libre.

Para las personas vacunadas en entornos que caen en un área gris, como en un juego de béisbol lleno o dentro de una iglesia, haga lo que los haga sentir cómodos siempre que las reglas lo permitan. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que los estadounidenses vacunados tienen poco de qué preocuparse en la mayoría de los entornos interiores y exteriores. Pero si eso no le tranquiliza, el Dr. Thomas Fekete, experto en enfermedades infecciosas y decano de la facultad de medicina de la Universidad de Temple, dice que nunca está de más ponerse la mascarilla.

Aún así, no vale la pena perder el tiempo en enojarse o confrontar a alguien si parece no estar siguiendo las reglas, dice Fekete.

"Esto no debería ser un asunto de gran crisis. Esta es una decisión de política pública con la que luchamos durante más de un año. A algunas personas les gusta la pelea, el conflicto. Creo que debemos dejar de lado eso", dijo Fekete. "Cualesquiera que sean las reglas, trate de conocerlas. Trate de seguirlas para mantener la cortesía, pero no es una pelea de rencor".

Sólo queda "un número limitado de lugares" donde los estadounidenses completamente vacunados deben permanecer enmascarados, dijo Fekete. Algunos ejemplos son:

En un entorno de atención médica, como un hospital o un hogar de ancianos, donde las poblaciones vulnerables se quedan o residen.

En un avión o en espacios reducidos con extraños durante horas.

En transporte público como SEPTA. La agencia de tránsito ha levantado los límites de capacidad relacionados con COVID-19, pero aún se requiere el uso de máscaras.

"La vacuna es muy buena, excelente, pero no perfecta. Parte de esto es su percepción del riesgo, cómo maneja el riesgo", dijo Fekete. Pero para aquellos que están completamente vacunados y gozan de buena salud, agregó que no deben preocuparse demasiado cuando se encuentran con otra persona sin máscara.

"No te enojes. No es una vida o muerte para la mayoría de la gente".

Aquí están las reglas para el uso de máscaras por estado y en Filadelfia:

Pensilvania

A partir del 31 de mayo, las personas totalmente vacunadas ya no están obligadas a usar máscaras en interiores o exteriores. Sin embargo, una advertencia es que las empresas e instituciones pueden seguir exigiendo máscaras en sus establecimientos si así lo desean. Aquellos que no están vacunados deben continuar usando máscaras en todo momento en el interior hasta el 28 de junio, o hasta que el 70% de la población del estado esté vacunada, lo que ocurra primero.

Hay algunos lugares donde todavía se requieren máscaras, según la ley estatal: hospitales, hogares de ancianos y prisiones.

Filadelfia

Todavía se requieren máscaras en interiores para todos, aunque los funcionarios de la ciudad dicen que todavía están examinando los nuevos recuentos diarios de casos y podrían cambiar el mandato de máscaras tan pronto como el 11 de junio. Algunas instituciones grandes como la Arquidiócesis de Filadelfia tienen que hacer malabarismos con la aplicación de máscaras faciales para por el momento: en las iglesias arquidiocesanas fuera de Filadelfia, en los condados de Bucks, Delaware, Chester y Montgomery, los feligreses no tienen que usar una máscara cuando asisten a misa.

En Filadelfia, los católicos todavía tienen que usar una máscara en la iglesia.

Nueva Jersey

El mandato de las mascarillas finalizó el 28 de mayo. Sin embargo, se insta a las personas que no están completamente vacunadas a que sigan usando sus mascarillas por su propia seguridad y la de las personas que las rodean, en particular las que tienen inmunodeficiencias.

"Por favor, sea responsable y haga lo correcto, por su propia seguridad y la seguridad de su comunidad", dijo el gobernador Phil Murphy.

Las empresas e instituciones en el Estado Jardín aún pueden hacer cumplir sus propios requisitos de máscara, al igual que en Pensilvania.

Delaware

El Primer Estado se convirtió en uno de los primeros en adoptar las pautas de los CDC que aliviaron el requisito de máscaras faciales en todos los entornos interiores, excepto en unos pocos. A partir del 21 de mayo, el mandato de máscaras se levantó en Delaware, excepto en hospitales, hogares de ancianos y otros entornos de congregación como las prisiones.