Vaya suerte: hombre de Pensilvania gana lotería por cuarta vez

Todos hemos soñado con ganar la lotería alguna vez, y es que si bien las probabilidades de sacarte el boleto ganador siguen siendo una en millones, este residente de Pensilvania ha logrado ganarla no solo una, sino cuatro veces.

Se trata de Mike Luciano, de 55 años, quien según el diario PennLive, ganó $1 millón de dólares tras cobrar un boleto de lotería el pasado 6 de enero en Altoona.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La victoria sería la cuarta vez que Luciano gana un premio, lo que pondría sus ganancias en sus años jugando en más de $4.5 millones.

Según el periódico Centre Daily Times, Luciano habría ganado $500,000 en la lotería estatal el año pasado, $3 millones en el 2016 y $100,000 en 1999.

En una entrevista con el Daily Times, Luciano agradeció a su familia y amigos por los mensajes de felicitaciones y agregó que "jugó esta vez por su madre".

El diario concluyó que en una entrevista en enero y tras ganar medio millón en la lotería, Luciano confesó tener "una adicción a las apuestas" e instó al público a no seguirle los pasos.

“Estoy convencido de que nadie gana tantas veces sin jugar más de lo que deberían”, agregó Luciano al Centre Daily Times. "No es que no esté agradecido pero no quiero que la gente tenga esperanzas de que lo que me pasó a mi les pasará a ellos", concluyó.