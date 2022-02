Vecinos denuncian estar en vilo y sin paz tras tiroteos consecutivos

En vilo y sin paz. Así aseguran que viven los vecinos de Wyoming Avenue en Filadelfia donde se registraron dos balaceras lunes y martes que no los dejan continuar con su diario vivir.

“Yo muchas veces me levanto en la noche a revisar si una de esas balas perdidas no afectó a una de mis hijas”, mencionó uno de los residentes de la zona quien quiso cuidar su identidad. “Uno escucha dos tres disparos y no escucha una sirena después de cinco minutos. Y uno dice, no es nada, pero no creo que esto debería ser tan normal”.

El ciudadano comparó la llegada de sus pequeñas de la escuela, tan pronto como el martes, con el tiroteo que afectó a una niñita, de 12 años, cuando cruzaba por una bodega hispana de camino a la casa. La chiquilla fue impactada por un tiro en el estómago desde un auto en movimiento y se recupera satisfactoriamente en el hospital.

“Mi hija venía de la escuela y no tenía ni 10 minutos de entrar a la casa cuando los disparos, y uno se pone a pensar si hubieran sido 10 minutos antes”, sostuvo el vecino.

Un día antes, el lunes, dos personas resultaron heridas de bala a cuadras de distancia en la misma avenida. Y lo que los vecinos reprochan es que se repite la historia una y otra vez.

“Filadelfia tiene tanta delincuencia… todo el mundo está armado, entonces, hay que desarmar a la gente”, destacó Luis Victoria. “Ya uno teme salir a la calle, o sea una niña comprando en un negocio y le disparan, que puede pensar”.

“Uno por aquí no puede ni caminar, en este bloque es terrible”, agregó Carmen Llamas.

Por lo pronto la uniformada labora en contratar más policías para poder atender el alza en la incidencia criminal en esa zona y todo Filadelfia.

La comisionada de la Policía, Danielle Outlaw enumeró los esfuerzos de la uniformada para atender a los ciudadanos. "Estamos trabajando lo mejor que podemos con los recursos que tenemos", dijo.