27 tiros contra una chofer en lo que aparenta ser un acto de furia al volante

Un aparente caso de furia al volante habría motivado a un pistolero a descargar su arma en 27 ocasiones contra una mujer en Filadelfia la noche del domingo.

El hecho tuvo lugar entre las calles 17th y Clearfield al norte de la ciudad.

Se informó que la conductora, de 43 años, fue perseguida por un periodo de tiempo y varias cuadras por el pistolero hasta que éste detonó el arma. De los 27 tiros la dama solo sostuvo una lesión en el pie.

“Ya uno no puede salir ni a la calle porque son muchas cosas que pasan. Uno no sabe si le va a caer un tiro o cualquier otra cosa. Uno debe tener cuidado para todo. Ya uno no puede salir a hacer ninguna diligencia afuera por que anda con miedo, destacó Julio César Saldívar.

Una testigo de lo sucedido dijo que se quedó paralizada al escuchar los balazos. “Estaba aterrorizada”, apuntó.

La Policía dijo que recopila imágenes de vigilancia del lugar en busca de pistas para dar con el sospechoso que está evadido de la justicia. Mientras la mujer afectada permanece en el hospital en recuperación.

Tan pronto como la semana pasada un suceso similar, que se presume tuvo que ver con furia al volante, se desplegó entre las calles 17th y Chestnut en Center City por un estacionamiento entre un repartidor y una pareja.