Familia de boricua ultimado tras riña en restaurante alega racismo

Un puertorriqueño de Camden, Nueva Jersey fue la víctima mortal de un pleito entre dos individuos en el icónico restaurante Pat's King of Steaks en Filadelfia

Se informó que David Padró, de 23 años , falleció de un disparo a la espalda baja mientras estaba en la fila de Pat’s King of Steaks la madrugada del jueves en South 9th Street.

Una de las allegadas al perecido, Mary, dijo a TELEMUNDO 62 que “inocentemente él fue a comprar comida y que eso le pasara al frente de tanta gente. Del hermano, del tío y de la novia. Y es que… duele”.

La familia de Padró aseguró que la disputa no fue por una riña entre fanáticos del deporte como reportó la Policía, sino que alegan que tuvo que ver con la dama con la que andaba el pistolero, quien pensó que le chocaron el auto.

“Cuando le dio el tiro creo que dijo ‘white poder, white power or something like that’. Tú sabes, el racismo que vivimos en las ciudades, tú sabes. Es algo grande, es algo increíble”, agregó Alexis Rpsario, tío de la víctima. “Que cumpla lo que tenga que cumplir por el sistema y que tenga arrepentimiento”, añadió sobre el acusado.

La Policía arrestó a Paul Burkert, de 36 años y residente de Berks County, Pensilvania, quien enfrenta cargos por homicidio, uso ilegal de armas y posesión del instrumento del crimen, así como tratar de alterar la escena del crimen y conspiración.

Testigos del altercado le dijeron a las autoridades que el pleito fue entre un fanático de los Eagles y otro fanático de los Giants.

