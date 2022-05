Vida de reyes: pandilla habría usado millones en dinero donado para comprar Maseratis y Land Rovers

Fiscales en Pensilvania han acusado a un trío de crear una organización sin fines de lucro ficticia para robar millones de dólares en subvenciones y donaciones y comprar autos deportivos de lujo, tomar vacaciones lujosas y cubrir sus gastos personales.

Charles Simpson, de 44 años, Paige Jackson, de 30, y Tanisha Jackson, de 49, se declararon culpables de haber creado una organización sin fines de lucro que aparentaba proporcionar comidas a niños desfavorecidos después de la escuela y durante el verano.

Pero los investigadores alegan que en realidad, el trío usó subvenciones y donaciones para comprar ropa de marca, viajes, hoteles y al menos nueve autos exóticos, incluidos un Bentley, dos Land Rover, dos Maserati, dos Mercedes, un Hummer y un Porsche.

Simpson y Jackson también están siendo acusados de retirar más de $10,000 de las cuentas de la organización sin fines de lucro más de una docena de veces, dijo la Oficina del Fiscal Federal.

Los fiscales detallaron que su organización benéfica con sede en Texas, llamada "Helping Others in Need", o "Ayudando a Gente Necesitada", obtenía fondos federales del Departamento de Educación de Pensilvania para alimentar a los niños de ese estado.

Aparte de robar dinero, Simpson y Tanisha Jackson están siendo acusados de usar identidades falsas porque habían sido excluidas de los programas de alimentación en otros estados.

En algunas ocasiones, Tanisha Jackson se hacía pasar por su hija y coacusada Paige Jackson, de 30 años, cuando hablaba con funcionarios estatales de educación.

Tras declararse culpables, Simpson y Tanisha Jackson acordaron pagar al gobierno federal $1.5 millones en restituciones y renunciar a $427,000 adicionales como parte de su declaración de culpabilidad. Paige Jackson accedió a pagar unos $190,000 dólares al gobierno en daños.

Los cargos de fraude postal y electrónico tienen una condena máxima de 20 años cada uno. Simpson y Tanisha Jackson también se enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, cargo que tiene una sentencia máxima de diez años.