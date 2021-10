Video de supuesta discusión entre hombre negro y policía explota en las redes

La Policía de Filadelfia está investigando a uno de sus agentes después de que apareciera en un video viral que mostraba a un hombre negro siendo acosado por "estar en el vecindario equivocado".

El video, que según fuentes le cuentan a nuestra cadena hermana NBC10, ocurrió en año nuevo del 2020, muestra cómo un hombre negro es seguido por un agente del Departamento de Policía de Filadelfia entre las calles Warnock y Brown, en el área de Poplar.

El video no muestra los eventos que llevaron a la confrontación, pero en él se ve cómo el policía, identificado como el agente Hoover, le pregunta varias veces a la supuesta víctima "de dónde es" y "por qué está en el vecindario equivocado".

"¿Qué haces aquí? ¡Porque tu no vives en esta zona!, ¿De dónde eres?", presiona el policía.

El hombre que grabó el video dice en repetidas ocasiones que iba rumbo a la casa de su tía y le pide al policía que lo deje de seguir porque "no está haciendo nada malo".

"Voy camino de regreso a la casa de mi prima, me siento amenazado. No te acerques a mí y yo me voy a acercar a ti", sostiene el hombre mientras el policía lo sigue y le centella su linterna.

Fuentes le contaron a nuestra cadena de NBC10 que el hombre que grabó el video fue arrestado esa noche por supuesta alteración del orden público.

Ante lo viral que se volvió el video el sitios como TikTok, la Policía de Filadelfia publicó un comunicado en el cual señalan que están investigando el incidente y que el policía involucrado ha sido puesto en funciones adminsitrativas.

"Entendemos que el video que circula ha causado enojo y decepción. Se espera que todos los oficiales de PPD cumplan con sus deberes con honor e integridad. El oficial involucrado ha sido puesto en funciones administrativas en espera del resultado de una investigación de Asuntos Internos", lee el tuit de la agencia.