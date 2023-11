Video muestra a sospechoso del tiroteo mortal fuera de un bar en Filadelfia

La policía publicó un video de vigilancia del sospechoso en un tiroteo mortal afuera de un bar y salón del oeste de Filadelfia en mayo.

El 6 de mayo a las 2:17 a.m., un hombre de 36 años recibió un disparo afuera de The Barn, un bar y salón en 49th Street y Baltimore Avenue. El hombre fue declarado muerto en el lugar minutos después, alrededor de las 2:25 a.m.

El miércoles 29 de noviembre, la policía publicó un video de vigilancia y fotografías de un sospechoso del tiroteo. Los investigadores dijeron que el sospechoso huyó del área en un vehículo Dodge Charger azul con vidrios polarizados oscuros, llantas negras no originales, y franjas rojas en el maletero, y la parte superior.

El sospechoso es descrito como un hombre negro de entre 30 y 40 años, de complexión media o robusta, barba y bigote. Su cabello también estaba trenzado en el momento del tiroteo, dijo la policía.

Se ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información que conduzca a un arresto y condena. Si tiene alguna información sobre el tiroteo, llame a la policía de Filadelfia.

The Barn, es uno de los bares más populares del oeste de Filadelfia, ha estado cerrado desde finales de septiembre después de un incendio.

