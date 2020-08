Vigilia en memoria de hermanitos hispanos fallecidos en accidente

Amigos y familiares de dos hermanitos hispanos, de siete y nueve años fallecidos en un aparatoso accidente de tránsito, se congregaron para recordarlos en el sector de Juniata Park.

Los menores, identificados por los allegados como Kariel y Jaciel, perdieron la vida luego de que un chofer impactara el auto en el que transitaban con sus padres la madrugada del domingo entre las avenidas Hunting Park y Kensington.

Las autoridades dijeron que el chofer responsable del hecho intentó huir del lugar, pero fue arrestado una milla más delante de donde ocurrió el fatal impacto. Ahora enfrenta varios cargos criminales.

“Son dos criaturas inocentes que no vivieron su vida”, apuntó compungido uno de los allegados quien no se quiso identificar.

Una allegada a los familiares, Jennifer González, mencionó que “los conozco hace como dos o tres añitos y siempre he visto a esos nenes jugando, siempre con sus papás. Siempre, you know, alegres”.

Flores, globos, velas y otros adornos fueron ubicados en la intersección del accidente para rememorar a los menores. También se utilizaron canciones relacionadas a la pérdida.

“Esto pasa por cosa de gente irresponsable que andan en la calle. Da pena eso, de verdad”, agregó José Luna, barbero del sector. “Que el Señor les de la fuerza para soportar ese dolor y que se resuelva y que la ley se cumpla con la persona que cometió ese delito. Esa imprudencia de comerse la luz para estrellarse con ellos”.

Los padres de los niños sufrieron heridas que no atentan contra sus respectivas vidas.

“Ya son ángeles en el cielo y pues, que Dios le dé Consuelo a la familia”, dijo otro de los presentes de la vigilia.