Violencia armada: Jovencito de 16 años fue asesinado a tiros en Filadelfia

Un menor de 16 años sufrió múltiples impactos de bala que le quitaron la vida la tarde del martes en Filadelfia.

La policía acudió a la cuadra 1200 de Van Kirk Street a las 4:04 p.m. por un tiroteo reportado. Cuando llegaron encontraron a un joven de 16 años con cuatro heridas de bala en el torso, dijo la Policía.

Los oficiales llevaron al adolescente al hospital donde fue declarado muerto a las 4:39 p.m.

Al momento no se han recuperado armas, no se han realizado arrestos y la policía no ha revelado información sobre ningún sospechoso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Si tiene alguna información sobre esta balacera, llame a la policía de Filadelfia al 215-686-3388.

Read in English here