Violencia en los puntos de droga: matan a padre hispano en riña callejera

Familiares y amigos de Dorian Silva realizaron una vigilia en su memoria después de que el hombre fue asesinado tras una supuesta pelea la tarde del miércoles en Filadelfia.

Y es que según sus allegados, Silva, de 39 años, se encontraba en un conocido "punto de venta de drogas", cuando dos sujetos lo golpearon y lo balearon en la calle 700 W Luzerne St el miércoles.

"Me siento deprimida porque ahora la nena mía no tiene padre", destacó una familiar de Silva. "No era su verdadero padre pero ahora no tendrá a alguien que pueda conocer".

El video, obtenido exclusivamente por TELEMUNDO62, captó cómo un sujeto fue baleado y luego asaltado por unos sujetos en plena tarde de Filadelfia. Nuestra Shaira Arias nos informa.

El aterrador asesinato quedó captado por un video obtenido en exclusiva por TELEMUNDO62, donde se ve cómo Silva es baleado y luego testigos hurtan sus pertenecias de su cuerpo sin vida.

Tras su muerte, algunos miembros de la comunidad destacaron que la criminalidad en la zona ha aumentado recientemente por lo que algunos culpan al desempleo como la principal causa.

"Tenemos que hacer muchos programas y cosas para que la gente haga, no hay casi nada y la gente está tomando la acción en sus manos y lo hacen para sobrevivir”, dijo Ramón Crespo, un líder comunitario de Filadelfia.

Telemundo 62 le preguntó a la policía acerca de sus estrategias para desaparecer estos puntos de distribución de drogas. Las autoridades no respondieron nuestras preguntas.