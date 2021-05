Inmigrante guatemalteca acusa a oficiales de dejarla malherida y sin dientes

Ensangrentada, sin dos dientes y con moretones en el rostro y cuerpo terminó una hispana tras intentar filmar una intervención policial en Trenton, Nueva Jersey.

Se trató de un alegado altercado entre oficiales con el hijo de Gloria Ramírez en la vivienda familiar el pasado siete de enero 2020. Los agentes estaban sirviendo una orden de arresto por aparentes cargos criminales.

Ramírez reveló a TELEMUNDO 62 imágenes de cómo quedó tras el incidente. “Me duele recordar todo. Yo no sabía lo que estaba pasando, solo sentía los puñetazos que me daban”, recordó.

La inmigrante relató que en medio de la confusión “pregunté qué está pasando y ya fue cuando me paré, que estaba pasando. Y mi hija decía para dónde se los llevan. No estaba ni mi pareja, ni las personas que estaban aquí. De repente pasaron con mi hijo, con mi yerno y así. Mi hija gritaba que para dónde se los llevaban porque los estaban sacando”.

Dijo que “me botaron los dientes. Me golpearon la cabeza, todo el cuerpo”. De ahí fue trasladada al hospital y luego encausada para ir presa por cargos de agresión hacia las autoridades, pero su abogado Thomas Mellon explicó que el caso se cayó.

“Cuando me quité la ropa iban cayendo los dientes”, sostuvo la mujer cuando se vio al espejo en el hospital. “Me dijo, señora me dijo, usted tiene cargos y yo le dije, ¿por qué? Por qué cargos si a mí fue que me golpearon le dije yo. Yo soy víctima de ellos porque ellos no están presos”.

Sin embargo, Ramírez no cuenta con historial criminal en Estados Unidos. “Lo que le pasó a ella es inconcebible. Se deben tomar las acciones necesarias en contra de los oficiales. Solo sabemos que uno de los agentes fue identificado como Tara Dzurkoc por el afidávit que firmó al presentar la querella”.

El documento sostiene que la inmigrante presuntamente golpeó a la oficial quien intervino con ella en la espinilla y con un celular, por lo que procedió a lanzarla al suelo para pegarle. “Yo no les ofendí, no les hice nada solo quise grabar lo que estaban haciendo”.

Por su parte, la directora de la Policía de Trenton, Sheilah A. Cooley dijo de forma escrita que el departamento “toma todas las alegaciones de irregularidades o faltas muy en serio. Sin embargo, no comentamos sobre investigaciones en curso que involucren asuntos con el personal”.