Violenta invasión de morada a familia hispana que estaba fiestando

Una familia hispana sobrevivió una temible invasión de morada que dejó el saldo de uno de los suyos herido de bala.

El suceso tuvo lugar la madrugada del domingo en Rorer Street a eso de la 1:30 a.m. en el sector de Feltonville.

La matriarca, quien no dejaba de mencionar a sus hijos, relató que acababan de retornar de una fiesta y que alguien estaba tocando y moviendo la perilla de la puerta con insistencia.

“Sentí que de verdad me iban a matar”, apuntó la mujer, cuya identidad protegimos debido a que ella teme por su seguridad. ‘Ya cuando abrí la puerta vi tres hombres armados y me pusieron la pistola en la cabeza”.

La dama recordó que gritó, que quiso llamar a las autoridades y que solo pensaba en sus hijos. Otro de los familiares quiso intervenir y resultó un balazo.

“Yo gritaba ‘llama a la policía, llama a la policía’ Ayúdame a ver qué hago porque me tenían atrapada del cuello. Les decía suéltenme, suéltenme que yo tengo a mis dos hijos. Y mis hijos no se pueden quedar huérfanos”, agregó.

La madre guatemalteca explicó que los invasores, tres encapuchados hablaban claro español y les pidieron dinero, lo que no les pudieron ofrecer. El trío de atacantes optó por huir de la vivienda con las manos vacías, lo que ahora tiene a esta familia temiendo por su seguridad.

Las autoridades arribaron al lugar con premura, según los afectados, y se encargaron de la investigación y de trasladar al herido de bala al hospital donde fue ingresado en condición estable.

“Salimos gritando todos y de hecho, él corría de una manera u otra, él pedía que lo ayudáramos y que le llamáramos a la ambulancia y yo toda nerviosa no hallaba ni qué hacer. Fue duro lo que pasé con dos hombres con el arma en la cabeza. Imagínate”, recordó.

La investigación sigue abierta, pero el temor ante un nuevo suceso esta latente. “Yo me siento nerviosa, de hecho, no he podido dormir”.