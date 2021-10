Viral: mujer halla cabeza de pollo entre su pedido de alitas

Una mujer de Pensilvania tuvo una cena no muy placentera luego de percatarse que su pedido de alitas contenía no sólo lo que pidió, sino también una cabeza de pollo frita.

La denuncia la realizó Brittani Paulhamus, una residente del área de Williamsport, quien difundió las aterradoras imágenes en un post en Facebook que hasta ahora ha sido compartido más de 13 mil veces.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Pedí alitas de Old School Pizza y recibí una cabeza de pollo", escribió Paulhamus en su publicación. "Me dijeron que volviera a llamar el lunes y hablara con la gerencia", añadió.

Paulhamus agregó que la sorpresa le causó náuseas pero ante todo la historia ahora le causa más gracia.

"Pues lo que pasó pasó", le contó Paulhamus a nuestra cadena TODAY. "Ya no me importa mucho, al fin y al cabo cuando me acuerdo de lo que me pasó me da más gracia que repudio.

Por su parte, el restaurante emitió un comunicado en el cual le ofreció disculpas a Paulhamus y un reembolso por su agria experiencia.

"Hemos cocinado aproximadamente 361,000 libras de alitas en el transcurso de 12 años y esta es la primera vez que nos ocurre un incidente como este", explicó el restaurante en un comunicado.

El restaurante de Williamsport concluyó el comunicado diciendo que investigarán la raíz del problema y que se han puesto en comunicado con el proveedor de las alitas.