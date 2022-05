Wawa premiará a organizaciones sin fines de lucro

Wawa busca honrar a las organizaciones sin fines de lucro que sirven a la gran comunidad de Filadelfia con su Premio al Héroe de la Fundación Wawa 2022.

"El Premio al Héroe de la Fundación Wawa honra a una organización sin fines de lucro y a sus voluntarios, que sirven a Filadelfia al brindar servicios a comunidades a través de la preservación de nuestra independencia, la protección de nuestra seguridad y la orientación e inspiración de nuestra juventud", dijo la Fundación Wawa en su sitio web.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las presentaciones para solicitar la consideración del premio, que viene con una subvención de $50,000 para la organización ganadora y $10,000 para cada uno de los otros tres finalistas, se abrieron el martes 10 de mayo.

El plazo de presentación finaliza el tres de junio de 2022.

Además de simplemente ingresar con el formulario de envío, las organizaciones sin fines de lucro también pueden compartir videos de hasta cuatro minutos de duración para mostrar de qué se trata.

Una vez que la Fundación Wawa elija a sus cuatro finalistas, abrirán la votación al público del 13 al 29 de junio de 2022.

El ganador se anunciará durante la Ceremonia de celebración de la libertad de Wawa Welcome America en el Independence Hall en el barrio Old City de Filadelfia el cuatro de julio.

Los ganadores anteriores incluyen Veterans Group (2021), Broad Street Ministry (2020), Pennsylvania Center for Adapted Sports (2019), Boys & Girls Clubs of Philadelphia (2018), Operation Yellow Ribbon of South Jersey (2017) y SPIN (2016).