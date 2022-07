Celebración de la Libertad: entregan el premio al trabajador destacado

Rescatistas o trabajadores de primera linea, militares, veteranos y empleados de la salud optan por el galardón The Celebrate Freedom Award que presenta Freedom Mortgage como parte de la jornada de Wawa Welcome America.

La idea es que cada uno de estos trabajadores devele su historia y conteste la siguiente pregunta: ¿Que significa ser libre y servir a la nación con el sentido de generar impacto en otros?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El ganador de este reconocimiento será anunciado la mañana del cuatro de julio en la Celebración de la Libertad como parte del festival que se llevará a cabo en el Independence Hall. El premio gordo es de $10 mil.

Estos son los participantes:

Mariana C. Georgia

"Después de 20 años de servicio en la Fuerza Aérea, me convertí en un consejero certificado de alcohol y drogas. Estar ahí para alguien, escucharlo y ayudarlo a sobrellevar mejor los eventos de la vida, encontrar paz y felicidad es una recompensa inigualable".

Guillermo I., Tennessee

"Soy un veterano discapacitado de Vietnam y un camionero jubilado. En mi jubilación, me encontré con mucho tiempo para ayudar a otros con mi experiencia de conducción, brindando apoyo de conducción gratuito a los veteranos en todo Tennessee.

Natasha V., Florida

"Como proveedor de primera línea, vi de primera mano el impacto negativo y el estrés de salud mental causado por COVID. Dediqué mis días a derribar las barreras para los pacientes con desventajas socioeconómicas para que pudieran tener acceso a los servicios de salud mental".

Sean H., Georgia

"Aunque mi esposa y yo hemos estado en el ejército durante bastantes años, los despliegues aún pueden alterar la dinámica familiar y desafiar incluso las relaciones más sólidas. Mi esposa y los cónyuges de militares de todo el mundo entienden mejor que la mayoría el verdadero costo de libertad Su deber es lo que realmente hace un impacto ".

Amanecer J., Ohio

"Poco sabía que vendría COVID y luego me llamarían a otra batalla. Manejando mis propios miedos, orando por alivio y trabajando en los humos, podría decir que mi única misión durante ese tiempo fue sobrevivir y ayudar a otros a sobrevivir".

Tiffany D., California

"He servido con orgullo en la Marina de los Estados Unidos durante más de 18 años. A través de los tiempos difíciles de este puesto, puedo decir verdaderamente que he sido impactado y he sido impactado por una diversa gama de seres humanos con los que me siento honrado de servir".

Kristin L., Carolina del Norte

"Siendo enfermera de la Fuerza Aérea, no presté servicio en el campo de batalla tradicional, pero mi equipo de enfermería y yo cuidamos lo mejor posible a quienes lo hicieron, en el pasado y en el presente. Le di a mi país, pero a cambio, mi país me dio mucho para mí de manera intangible, incluso dando forma a mi práctica hoy".

Carlos M., Virginia

"Mi objetivo y compromiso con mis soldados es brindarles las oportunidades para tener éxito en la vida, tanto dentro como fuera de las fuerzas armadas, y hacerles entender que su servicio es importante para sus familias y nuestros compatriotas estadounidenses".

Dietta T., Arkansas

"Me jubilé con más de 20 años de servicio militar. Mi esposo se retiró con 20 años de servicio policial. Somos el tipo de personas que corren a la emergencia mientras que otros huyen de ella".

No te pierdas ni un minuto de esta magna celebración por nuestra cadena hermana NBC10 a las 10:00 a.m. el cuatro de julio y en nuestra aplicación en Telemundo62.com, NBC10.com.