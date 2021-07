Cómo transportarte para los eventos del cuatro de julio

Quieres asistir a los eventos del cuatro de julio de Wawa Welcome America, pero no tienes transportación o simplemente no quieres lidiar con estacionamiento o el tránsito debes saber que SEPTA creó un plan de acarreo.

Te recomendamos lo siguiente:

Crea un plan

Sal con tiempo

Utiliza ropa cómoda

¿Cómo llegar al concierto de Wawa Welcome America?

"The Mann Loop" es una ruta diseñada para transportar usuarios al The Mann Center tendrá servicio activo de autobuses para aquellos que decidan asistir al Concierto Wawa Welcome America este cuatro de julio.

este cuatro de julio. The Mann Loop recogerá a los pasajeros en siete paradas en el centro de la ciudad y los dejará en la entrada del concierto.

¿Cómo llegar al show de los fuegos artificiales?

SEPTA agregará viajes adicionales en la Línea Market-Frankford y la Línea Broad Street con servicio adicional para los que van a observar los fuegos artificiales en el Parkway.

Se incluirán seis trenes en Broad Street Express que salen de Fern Rock cada 10 minutos de 6:10 p.m. a 7:00 p.m.

Se agregarán trenes extra al horario de servicio y se mantendrán más tarde de lo programado para los pasajeros que salgan del show de los fuegos artificiales.

Modificaciones en el transporte público

En lanoche las paradas disponibles serán: Aeropuerto, Chestnut Hill East, Lansdale/Doylestown, Fox Chase, Paoli/Thorndale, Manayunk/Norristown, Media/Elwyn, Trenton, Warminster, West Trenton y Wilmington Line. Ver lista completa aquí.

Las rutas de autobús que operan en el área del Parkway serán desviadas por el evento de fuegos artificiales.

Para obtener la lista completa de modificaciones pulsa aquí.

Por otro lado, Wawa Welcome America regresa ofreciendo diferentes eventos gratuitos, mira cuáles son y sus diferentes horarios aquí.