Cristo Rey Philadelphia se lleva el Wawa Hero Award

Una organización sin fines de lucro de Filadelfia ahora cuenta con $50,000 más en sus fondos, después de que Wawa entregara su Premio al Héroe de la Fundación Wawa 2022 el lunes por la mañana.

De acuerdo a las votaciones del público, Cristo Rey Philadelphia High School ganó el Premio al Héroe de la Fundación Wawa en el evento Celebration of Freedom de Wawa Welcome America, el cuatro de julio.

Se pidió a los miembros del público que votaran por la organización sin fines de lucro que les gustaría que ganara la medalla de oro del Wawa Foundation Hero Award. El lunes, Mike Eckhardt, vicepresidente legal y de gestión de riesgos, consejero general y secretario de Wawa, dijo que Cristo Rey Philadelphia HS recibió el mayor número de votos.

La escuela secundaria preparatoria para la universidad recibió una subvención de $50,000 para continuar apoyando e inspirando a su juventud. Cada uno de los otros tres finalistas recibió una subvención de $10,000, dijo Wawa.

"El Premio al Héroe de la Fundación Wawa honra a una organización sin fines de lucro y a sus voluntarios que sirven a Filadelfia al brindar servicios que construyen comunidades más fuertes a través de la preservación de nuestra independencia, la protección de nuestra seguridad y la orientación e inspiración de nuestra juventud", dijo la Fundación Wawa en su sitio web.

Coded by Kids, Mighty Writers y Philadelphia Youth Basketball fueron los otros finalistas de 2022.

Estas son las historias de los ganadores y finalistas de cada organización sin fines de lucro "Héroe" publicadas en el sitio de Wawa:

Cristo Rey Philadelphia High School

"Cristo Rey Philadelphia High School, una escuela católica preparatoria para la universidad para estudiantes de todas las religiones, nutre y desafía a 550 estudiantes desatendidos a reconocer y desarrollar todo su potencial. Para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad después de graduarse, el plan de estudios de Cristo Rey combina un programa académico riguroso basado en datos con pasantías profesionales remuneradas. Todos los estudiantes trabajan cuatro días a la semana en trabajos profesionales con empresas en toda el área de Filadelfia, ganando el 50% del costo de su educación a través de su propio trabajo. En asociación con nuestros estudiantes y sus familias, la facultad, el personal, los compañeros de trabajo y los simpatizantes de Cristo Rey Filadelfia son héroes cotidianos que trabajan para impactar positivamente el futuro de cientos de hombres y mujeres jóvenes en Filadelfia".

Philadelphia Youth Basketball

"Philadelphia Youth Basketball (PYB) es una organización de empoderamiento juvenil construida por la comunidad que aprovecha el icónico juego de baloncesto para ayudar a los jóvenes urbanos de hoy a superar los problemas más urgentes y sistémicos que enfrentan las comunidades desatendidas. PYB realiza talleres, acumuló más de 6,500 horas de programación y sirvió más de 275,000 comidas. Se han asociado con más de 70 escuelas, centros recreativos, iglesias, sinagogas y mezquitas en la ciudad de Filadelfia. PYB tiene más de 250 voluntarios anualmente y 50 tutores. PYB prioriza invertir en el desarrollo de personal adulto, especialmente nuestro entrenadores-mentores, la mayoría de los cuales provienen de circunstancias y comunidades similares a las de los jóvenes en nuestros programas. Actualmente están trabajando para abrir un complejo de $30 millones de dólares, The Alan Horwitz, 'Sixth Man' Center, que servirá como un lugar seguro, refugio y vehículo de empoderamiento para miles de niños y niñas por año PYB ayuda a miles de jóvenes a encontrar su voz, valor y visibilidad durante su crítica todos los años formativos, para lograr un cambio significativo en la comunidad y una movilidad económica duradera".

Coded by Kids

"La misión de Coded by Kids es preparar a los jóvenes subrepresentados para que tengan éxito como líderes en tecnología e innovación a través de educación tecnológica de alta calidad, aprendizaje basado en proyectos, tutoría y oportunidades comerciales del mundo real. La organización comenzó como un proyecto apasionante para veteranos militares y Sylvester Mobley, oriundo de Germantown, Filadelfia, quien ha aumentado el impacto de la organización de servir a unos pocos niños en un centro recreativo de Filadelfia a una organización que ahora atiende a cientos de niños por año en numerosos lugares.Hoy, Coded by Kids educa, inspira y asesora a los próxima generación de líderes en tecnología e innovación en Filadelfia con programas que enseñan conceptos de desarrollo web, diseño digital, puesta en marcha de tecnología y emprendimiento, que organizan competencias de codificación en toda la ciudad, pasantías y oportunidades de tutoría para ayudar a los niños a adquirir habilidades técnicas. héroes en su propio futuro con programas que los prepararán para rastrear en escalable , carreras de alto crecimiento y altamente calificadas".

Mighty Writers

"La misión de Mighty Writers es enseñar a los niños de tres a 17 años a pensar con claridad y a escribir con claridad para que puedan lograr el éxito en la escuela, el trabajo y en la vida. A través de programas de escritura extraescolares y de verano, Mighty Writers desarrolla habilidades únicas y enriquecedoras comunidades, defiende las historias de diversos escritores jóvenes e impulsa a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. Mighty Writers es la única organización sin fines de lucro que ofrece programas de escritura gratuitos, de alta calidad, bilingües, culturalmente y orientados a la comunidad para niños, edades 3 a 17. Menos del 70 % se gradúa de la escuela secundaria en las áreas atendidas, y la tasa de competencia en alfabetización ronda el 35 % para su rango de grado. Para lograr sus objetivos, los programas de Mighty Writers adoptan un enfoque holístico. Saben que los niños pueden Piensan con claridad cuando tienen hambre. Es por eso que Mighty Writers continúa apoyando a sus comunidades con alimentos y otros recursos esenciales. A través de los valores fundamentales de resiliencia, respeto y optimismo de la organización, los jóvenes desarrollan su superpoder: ¡el poder de la pluma!"

Los ganadores anteriores incluyen Veterans Group (2021), Broad Street Ministry (2020), Pennsylvania Center for Adapted Sports (2019), Boys & Girls Clubs of Philadelphia (2018), Operation Yellow Ribbon of South Jersey (2017) y SPIN (2016) .