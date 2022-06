Día 12: Desconéctate y sumérgete en la naturaleza

El festival Wawa Welcome America está repleto de eventos gratuitos en la ciudad para participar. Aquí está tu guía para la fiesta de barrio, museos gratuitos y oportunidades de exploración de la vida silvestre y diversión familiar del 30 de junio.

PECO Go 4th & Learn: un gran debate

Prepárate para aprender en PECO Go 4th & Learn: A Great Debate desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. el 30 de junio / Market Street between 5th & 6th Streets, Philadelphia, PA 19106.

Ve con tus niños y únete a una discusión sobre cómo la historia afecta el presente, mientras se encuentra en los terrenos de quienes fundaron la nación en el Parque Nacional Histórico de la Independencia.

Wyck Historic House y Garden & Farm

Ven a descubrir la Casa Histórica, el Jardín y la Granja de Wyck un sitio centenario que brinda recursos educativos, culturales y nutricionales.

El espacio, de dos acres y medio en el vecindario de Germantown, conecta a las familias de Filadelfia con los ancestros de hasta nueve generaciones y la historia comunitaria a través de programas de horticultura y la agricultura urbana.

Disfruta de la entrada gratuita a partir de las 12:00 p.m. a las 4:00 p.m. / 6026 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144.

Museo de John Heinz National Wildlife Refuge en Tinicum

Podrás ingresar gratis al Sistema Nacional de Refugio de Vida Silvestre del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., el refugio ofrece entrada gratuita como parte del festival.

Observa cientos de especies de aves, mamíferos, plantas, árboles e insectos en las 10 millas de senderos. Pide prestados unos binoculares o una caña de pescar en el centro de visitantes para la exploración.

Aprovecha la oportunidad de explorar de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. / 8601 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19153.

Entrada al Museo de American Swedish Historical Museum

El Museo Histórico Sueco Americano lo alienta a explorar la identidad cultural a través de la historia de los suecos y los escandinavos en Estados Unidos de forma gratuita.

Las celebraciones, la programación educativa y las exhibiciones funcionan para preservar e interpretar la cultura material, según el museo. Lee más sobre los programas y exhibiciones del museo con este enlace.

Estas atractivas exhibiciones serán desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. / 1900 Pattison Ave., Philadelphia PA 19145.

Summer Solstice White Party @ AAMP



Diríjete al Museo Afroamericano en Filadelfia vestido completamente de blanco, o con su atuendo favorito con estampado africano el 30 de junio para su Fiesta Blanca del Solsticio de Verano a partir de las 7:00 p.m. a las 11:00 p.m. / 701 Arch St., Philadelphia, PA 19106.

Podrás ver al ícono de Filadelfia y artista discográfica internacional Barbara Sheree como anfitriona del evento. La noche traerá música en vivo, improvisación y otras actuaciones. No te pierdas a algunos de los mejores músicos de la región, incluida una banda completa y un DJ en vivo por la noche.

Los invitados también pueden disfrutar de la comida y el vino que se sirve en la fiesta. Reserva tu lugar con este enlace.