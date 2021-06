Ganador de The Voice será el telonero del concierto del cuatro de julio

Cam Anthony, el joven oriundo de Filadelfia y recién ganador de la competencia The Voice, se unirá a la cartelera del festival musical Wawa Welcome America.

El novel artista, de 19 años, estará a cargo de la apertura del espectáculo musical del cuatro de julio desde el Mann Center for the Performing Arts en el vecindario de Fairmount. Lo acompañan los Philly Pops.

Los estelares confirmados para el espectáculo son Bebe Rexha y Flo Rida. Para boletos pulsa aquí.

En la competencia The Voice, Anthony formó parte del grupo de Blake Shelton hasta alcanzar el triunfo. Durante su estancia en el programa se hizo el querendón de todos al interpretar “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”.

“Esa canción fue muy especial para mí, porque en mi familia se convirtió en una tradición entonarla durante los funerales”, destacó Anthony en entrevista con nuestra cadena hermana NBC10. Una práctica iniciada por su abuelo.

Tras la presentación musical se llevará a cabo un espectáculo de fuegos artificiales desde el Museo de Arte de Filadelfia para todos los espectadores, que, con la debida distancia, se congreguen a lo largo del Benjamin Franklin Parkway.

Cabe destacar, que todas las actividades de Wawa Welcome America las podrás ver a través de Telemundo62.com, descargando el APP gratuito o sintonizando Telexitos.