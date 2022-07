Gran festejo en vivo y en persona: fuegos artificiales, música en vivo y juegos

La celebración de la Independencia de Estados Unidos cobra un nuevo color y energía en Filadelfia con el festival Wawa Welcome America.

En esta edición, 2022, las festividades regresan en vivo y todo color y las podrás ver por Telemundo62.com, nuestra APP y Telexitos desde las 7:00 p.m., así que no te pierdas ni un instante de diversión para grandes y chicos.

El concierto en el Benjamin Franklin Parkway tendrá marcará el regreso de actividades al aire libre con la participación de Tori Kelly, Ava Max y Jason Derulo. Este último repite en el evento tras una presentación virtual durante la pandemia del COVID-19 desde el Mann Center.

La jornada de entretenimiento inicia el cuatro de julio con la Celebración de la Libertad en el Independence Hall en Old City. Allí premiarán al ganador del Freedom Award.

También podrás escuchar figuras como el alcalde Jim Kenney y parte del elenco de nuestra cadena hermana NBC10.

El festejo no para ahí, ya que habrá entrada gratis al Weitzman National Museum of American Jewish History de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Todo esto seguido por el magno concierto y el lanzamiento de fuegos artificiales en el Parkway.

Esto es lo que debes saber:

Se comenzará a dejar entrar público al Parkway desde las 7:00 p.m.

En el recorrido habrá disponible juegos, degustaciones culinarias y música en vivo.

Habrá pequeños escenarios para presentaciones.

Espectáculos de fuegos artificales desde el Museo de Arte.

