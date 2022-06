Hogie Day con competencias y comida gratis

¡Esperamos que tengas hambre! El festival Wawa Welcome America continúa el miércoles 29 de junio. Puedes disfrutar un hoagie gratis en el Wawa Hoagie Day y entrar al Centro Nacional de la Constitución de cortesía.

Wawa Hoagie Day

Ven al Independence Mall a las 12:00 p.m. para obtener comida gratis como parte del Wawa Hoagie Day, favorito de los la gente entre las calles 5th & 6th en el Independence Mall.

Se servirán siete toneladas de emparedados, así comos e otorgarán entradas al concierto Six String Soldiers of The United States Army String Band.

Más de 960 ubicaciones de Wawa se unirán a la celebración del Día de Wawa Hoagie en sus comunidades. Las tiendas fabricarán y donarán más de 30,000 emparedados a los socorristas locales y héroes de la comunidad que prestan servicios en sus vecindarios, según Wawa.

Entrada al Museo de National Constitution Center

Dirígete al Centro Nacional de la Constitución para obtener entrada gratuita cortesía de Wawa desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. / 525 Arch St., Philadelphia, PA 19106.

Habrá una amplia gama de festividades patrióticas para participar, incluido el espectáculo interactivo del Día de la Independencia, el espectáculo Road to Freedom Show y actividades divertidas para la familia en el jardín delantero. Consulte la lista completa y los detalles de todos los programas especiales con este enlace.

No olvides reservar aquí tus entradas gratuitas antes de salir a disfrutar del evento del día 29.