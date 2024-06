Fiesta de la cuadra en honor a Juneteenth inicia el festival Wawa Welcome America

Una fiesta de la cuadra para Juneteenth será el punto de partida para el inicio del festival Wawa Welcome America en Filadelfia.

El evento, que anualmente trae actividades para toda la familia para celebrar el nacimiento de América, se llevará a cabo el miércoles 19 de junio frente al African American Museum en la ciudad del Amor Fraternal.

El horario de la actividad va desde las 12:00 p.m. a las 7:00 p.m.

La idea es celebrar a la comunidad negra, así como la indígena en toda la ciudad. Todo esto a través de música africana y otros derivados. Le llamaron “Rhythms of Liberation: Celebrating Juneteenth Through Music”.

Podrás disfrutar de diferentes vendedores ambulantes, puestos de comida típica y actividades literalmente para todos que van desde bailes, lecturas en masa y visitas al museo.

La música estará en manos de la agrupación Kid’n Play, el DJ Rich Medina, la vocalista Seraiah Nicole y la banda Suede Lace. También estará presente el poeta laureado Kai Davis.

Todo culminará con una conversación active denominada “Shattering the Glass Ceiling: African American Women in Politics” moderada por la locutora Soledad O’ Brien. No te pierdas ni un minuto de la acción.

