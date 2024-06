Lista de museos de Filadelfia a visitar GRATIS durante Wawa Welcome America

Puedes visitar algunos de tus museos favoritos de Filadelfia o descubrir nuevos lugares culturales de forma gratuita durante los Días de Museos Gratuitos del Wawa Welcome America, que se llevarán a cabo entre el 19 de junio y el 4 de julio de 2024.

Aquí está la lista de los Días de Museos que puedes visitar de forma gratuita durante el Wawa Welcome America en Filadelfia.

Miércoles, 19 de junio de 2024

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

African American Museum in Philadelphia

10 a. m. a 5 p. m.

El museo muestra la riqueza y la vitalidad de la herencia y la cultura afroamericana, con cuatro galerías de exhibición llenas de historia y arte fascinante. Celebra Juneteenth a través de la música mientras disfrutas de su celebración anual Block Party con Kid 'n Play.

Haz clic aquí para obtener detalles del museo.

Jueves 20 de junio

Fairmount Water Works Interpretive Center

10 a. m. a 5 p. m.

"Ven a conocer algunas de las criaturas que hacen del río Schuylkill su hogar", menciona Wawa Welcome America en su sitio web. Recoje una muestra de agua en la orilla del río y explora la microvida en una gota de agua. Prueba a dibujar algunos de los intrincados y llamativos diseños geométricos de las diatomeas. A través de actividades prácticas, conozca la vida del agua dulce. mejillón."

Haz clic aquí para más detalles.

Academia de Bellas Artes de Pensilvania

10 a. m. a 4 p. m.

Sumérgete en el mundo del arte.

"Puedes esperar ver a nuestros maestros pintores, impresionantes obras contemporáneas y obras en papel de Ruth Fine para nuestra participación en (Re)Focus", indica Wawa Welcome America en su sitio web. "En esta exposición, puedes esperar ver artistas notables como Charles Wilson Peale, Vanessa German, Charles Gaine, Arthur Dove, Horace Pippin, por nombrar algunos. También disfrutarás viendo obras anteriores de nuestra exposición anterior, “Rising Sun: Artistas en una América incierta".

Haz clic aquí para planificar tu visita.

El Museo del Puerto de la Independencia

10 a. m. a 5 p. m.

Descubre la rica historia de Filadelfia y el mundo de conexiones a través del famoso río Delaware. Ven a experimentar cada una de las diferentes exhibiciones y aprende sobre la artesanía de la navegación en tiempo real.

También se exhibirán dos barcos históricos, el “Olympia” y el “Becuna”, pero se aplicarán tarifas de entrada si se desea abordar.

Haz clic aquí para obtener más detalles.

Viernes 21 de junio

Christ Church Preservation Trust

11 a. m. a 5 p. m.

Conocida como "La Iglesia de la Nación", los padres fundadores como John Adams y George Washington asistieron aquí, mientras que los fieles de la era revolucionaria incluían a Benjamin y Deborah Franklin, Betsy Ross, Robert Morris, Benjamin Rush y Francis Hopkinson.

Los visitantes tienen la oportunidad de guiarse por sí mismos a través de la iglesia y explorar los sitios de enterramiento en los lados norte y sur del cementerio.

Adquiere boletos directamente en la localidad. Haz clic aquí para obtener más detalles.

Historic Rittenhouse Town

10 a.m. to 1 p.m.

Haz un viaje al pasado.

"Recorre 1707 Homestead, el primer hogar permanente de la familia Rittenhouse y el lugar de nacimiento de David Rittenhouse", según el sitio web de Wawa Welcome America. "La estructura albergó a ocho generaciones de la familia Rittenhouse".

Se requiere preinscripción. Haz clic aquí para obtener más detalles.

Kidchella Music Festival

4 p.m. a 9 p.m.

Celebra el cumpleaños número 125 de Smith Memorial Playground con la música de Alex & The Kaleidoscope, Johnny Shortcake, City Love, Ill Doots y el grupo de danza Soundspace Performing Arts.

Se trata de mucho más que simplemente divertirte con tus pequeños. Ven a disfrutar de las estaciones de arte, regalos divertidos, actividades previas al espectáculo y bocadillos deliciosos. Haz clic aquí para más información.

The Print Center

11 a. m. a 6 p. m.

"El Print Center, una galería sin fines de lucro ubicada en el histórico vecindario Rittenhouse Square de Filadelfia, fomenta el crecimiento y la comprensión de la fotografía y el grabado como artes contemporáneas vitales a través de exposiciones, publicaciones y programas educativos", dice Wawa Welcome America. "El Print Center es una voz internacional en materia impresa; nuestra perspectiva global coincide con un fuerte sentido de propósito local".

No pierdas la oportunidad de visitar sus tres exposiciones. Haz clic aquí para más información.

Sábado 22 de junio

Lemon Hill Mansion Museum

10 a. m. a 4 p. m.

Lemon Hill Mansion es una casa museo histórica que destaca la arquitectura federal y ofrece vistas espectaculares de la ciudad de Filadelfia", según Wawa Welcome America. "Lemon Hill Mansion fue construida por el rico comerciante Henry Pratt en 1800 como pieza central de su jardín".

Los huéspedes pueden disfrutar de música jazz gratuita en el jardín delantero desde la 1 p.m. a 4 p.m.

Paul Robeson House and Museum

Mediodía. a 4 p.m.

Paul Robeson, un renombrado cantante, actor, jugador de fútbol profesional y activista de derechos civiles, consideraba que el oeste de Filadelfia era su hogar. La Casa y Museo Paul Robeson presentará una nueva exposición, “REFLEXIONES: Mujeres del legado de Robeson”.

"Esta exposición rinde homenaje a estas mujeres que apoyaron y tuvieron un impacto en la historia y la vida de Robeson", dice el sitio Wawa Welcome America. "Esta exposición de arte multimedia destacará a estas cinco mujeres".

Se requiere preinscripción.

Science History Institute

10 a. m. a 5 p. m.

Aprende todo sobre STEM.

"¡Únete a nosotros en nuestro museo para disfrutar de un programa familiar que destaca las muchas historias extrañas y sorprendentes de la historia de la ciencia durante el verano!" dice una publicación en la página de Wawa Welcome America. "Echa un vistazo de cerca a los artículos interesantes de nuestra colección de manipulación."

Haz clic aquí para más información.

Woodford Mansion Museum

10 a. m. a 4 p. m.

Experimenta uno de los monumentos históricos nacionales de Filadelfia.

"Gran parte de los muebles y objetos decorativos de la Mansión fueron hechos por artesanos de Filadelfia para familias de la zona", dice Wawa Welcome America. "Escucharán sobre las familias Coleman, Barclay, Franks y Wharton que utilizaron Woodford como lugar de retiro de verano, y conocerán las historias de Phila, Azmin, Hagar, Greenwich y Peter, africanos esclavizados que trabajaron como sirvientes domésticos para los Coleman. y las familias Franks."

Domingo 23 de junio

Historic Strawberry Mansion

10 a. m. a 4 p. m.

Grandeza en exhibición.

"La histórica Strawberry Mansion y el Comité de 1926 se complacen en anunciar una nueva exhibición especial que se inaugurará el 20 de abril", dice Wawa Welcome America. "'Framing Strawberry Mansion: A Philadelphia Landmark Through Artists’ Eyes, 1842-2024' tiene como objetivo compilar una descripción general de las representaciones artísticas de la mansión que presentan tanto obras nuevas como piezas extraídas de los archivos de HSM", dice Wawa Welcome America.

Los huéspedes tienen la oportunidad de unirse a recorridos cada hora de 10 a. m. a 4 p. m.

Laurel Hill Mansion

10 a. m. a 4 p. m.

"Laurel Hill Mansion da la bienvenida a las familias para un día lleno de diversión y artesanía: artesanías coloniales de estaño, perinolas y más", dice Wawa Welcome America. "Los huéspedes tendrán la oportunidad de probar la artesanía guiada por anfitriones voluntarios y llevarse a casa un recuerdo de la visita que realizaron".

Los huéspedes pueden disfrutar de un recorrido por la casa histórica, el jardín y las vistas al río. \

Lunes 24 de junio

Laurel Hill Mansion

9:30 am a 4:30 pm

La Biblioteca Gratuita de Filadelfia tiene mucha historia que compartir.

"La exposición más reciente de la Biblioteca Gratuita, Somos lo que comemos, explora la intersección entre comida, comunidad e identidad", dice la página de Wawa Welcome America. "Con recetas y técnicas culinarias transmitidas de generación en generación, el patrimonio culinario ayuda a preservar los sabores y tradiciones de nuestros antepasados".

Martes 25 de junio

Elfreth's Alley Museum

Del mediodía a las 4 p.m.

Siéntete como un "Revolucionario" mientras das un paseo por este barrio.

"La misión de la Asociación Elfreth's Alley es preservar y proteger el distrito histórico de Elfreth's Alley, interpretando al mismo tiempo las contribuciones de los habitantes de Filadelfia a nuestra historia estadounidense", dice el sitio web de Wawa. El Museo del Callejón de Elfreth interpreta la vida de las personas que vivieron y/o trabajaron en esta calle histórica durante tres siglos".

The Underground Railroad Museum at the Historic Belmont Mansion

11 a. m. a 4 p. m.

Retrocede a la historia por donde alguna vez caminaron los Padres Fundadores como George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison. Comienza a seguir los pasos de los revolucionarios mientras aprendes sobre aquellos que buscaban la libertad.

Esta visita consta de tres partes en total. Haz clic aquí para más detalles.

Stenton

10 a. m. a 4 p. m.

"Stenton es una de las casas históricas más antiguas, mejor conservadas y más auténticas de Filadelfia, dice el sitio de Wawa. "Completada en 1730 como residencia de campo, casa de plantación para James Logan, secretario de William Penn; comerciante, político, juez, científico y académico: Stenton fue el hogar de seis generaciones de la familia Logan".

Visita su sitio web para registrarte en línea y reservar un lugar en el recorrido. Haz clic aquí para planificar tu visita.

Miércoles 26 de junio

The Fabric Workshop Museum

Del mediodía a las 6 p.m.

"El Fabric Workshop and Museum (FWM) es un museo de arte contemporáneo de renombre internacional dedicado a la creación, presentación y preservación de obras de arte innovadoras", dice Wawa Welcome America. "Su experiencia de entrada gratuita incluye dos exposiciones visionarias de artistas en residencia recientes que presentan entornos inmersivos, interactivos y profundamente personales".

Las reservas deben hacerse con anticipación.

Woodmere Art Museum

10 a. m. a 5 p. m.

"Ubicado en una mansión de piedra del siglo XIX en seis acres en el vecindario Chestnut Hill de Filadelfia, Woodmere ofrece una experiencia museística única que se centra en el arte y los artistas de Filadelfia", dice la página de Wawa. "Exposiciones vibrantes exploran los logros y las ideas sociales de los artistas de Filadelfia en el contexto más amplio del arte estadounidense".

Se presentarán dos exhibiciones. Haz clic aquí para más detalles.

Wyck Historic House, Garden and Farm

Del mediodía a las 4 p.m.

"Los visitantes explorarán el primer piso de la casa histórica, que fue el hogar de nueve generaciones de una familia cuáquera, y verán habitaciones llenas de algunos de los 10.000 objetos que dejaron atrás de cada período de la historia estadounidense", dice Wawa Welcome America.

Jueves 27 de junio

National Constitution Center (cortesía de Wawa)

10 a. m. a 5 p. m.

Disfruta de comida gratis del Wawa Hoagie Day.

"El Centro Nacional de la Constitución es el primer y único museo dedicado a la Constitución de los Estados Unidos. A través de exhibiciones interactivas, artefactos raros y teatro en vivo, damos vida a la Constitución para visitantes de todas las edades", dice el sitio web de la WWA. Los visitantes tendrán acceso a nuestras atracciones emblemáticas, incluida la conmovedora presentación en vivo de Freedom Rising, el Signers’ Hall y nuestra exposición más reciente sobre la Primera Enmienda".

Viernes 28 de junio

Ebenezer Maxwell Museum

Del mediodía a las 4 p.m.

La única casa museo histórica victoriana de Filadelfia, Ebenezer Maxwell Mansion, cuenta las historias de hombres y mujeres en el período comprendido entre la Guerra Civil y 1900, utilizando la cultura material y los espacios para explicar esta era compleja, dice Wawa Welcome America.

Fireman's Hall Museum

10 a. m. a 4 p. m.

¡Sé bombero por un día!

"Ubicado en el casco histórico de Filadelfia, el museo está ubicado en una estación de bomberos renovada de 1898", según la página de Wawa. "El Fireman's Hall Museum es uno de los principales museos de bomberos del país centrado en la preservación de la historia de los incendios de Filadelfia y la promoción de la seguridad contra incendios. Filadelfia es el lugar de nacimiento de las primeras compañías de bomberos voluntarios".

Penn Museum

10 a. m. a 5 p. m.

Este museo es una explosión del pasado con varias exhibiciones interesantes y diferentes.

Viaja a través del arte de África hasta México e incluso el Mediterráneo mientras examinas sus distinciones culturales. Mientras exploras, vive aventuras a través de los jardines y patios llenos de follaje estacional.

Se requiere reservación en línea para la entrada gratuita.

Sábado 29 de junio

American Philosophical Society

10 a. m. a 5 p. m.

"La exposición actual, Sketching Splendor, explora cómo los naturalistas William Bartram, Titian Ramsay Peale y John James Audubon dieron sentido a las complejidades de la naturaleza a través de sus escritos, dibujos y acuarelas", dice Wawa Welcome America. "Destaca sus enfoques para capturar el mundo natural durante una época de rápidos cambios intelectuales, sociales y políticos".

Arch Street Meeting House

10 a. m. a 5 p. m.

Haz un viaje al pasado de más de 200 años a la historia de Filadelfia.

"Ingresa a esta activa casa de reuniones para aprender más sobre las historias de la gente, el edificio y los terrenos de Arch Street Meeting House", dice el sitio web de la WWA.

Arch Street Meeting House

9:30 a.m. to 3:20 p.m.

"El Templo Masónico se inauguró en 1873 y contiene obras de arte, frescos, vidrieras, murales y esculturas que conectan a masones y no masones con un mundo inspirador de arte, arquitectura e historia", dice la página de la WWA.

Se realizará una visita guiada del edificio hasta la sala de exposiciones.

Domingo 30 de junio

American Swedish Historical Museum

Del mediodía a las 4 p.m.

Aprende todo sobre la historia de Suecia y su conexión con Filadelfia.

"Durante tsu visita, explora nuestras 12 galerías que se centran en diferentes aspectos de la historia, el arte, la ciencia, los textiles y la comunidad sueco-estadounidenses", dice Wawa Welcome America. "Ingrese a una casa de campo del siglo XIX, disfrute del ambiente de un salón art déco o rodéese del diseño sueco contemporáneo".

Simeone Foundation Automotive Museum

10 a. m. a 4 p. m.

Enciende tus motores y celebra la historia de los autos de carrera en uno de los museos más atractivos de la región.

"El Museo del Automóvil de la Fundación Simeone es una de las mayores colecciones de autos deportivos de carreras del mundo", dice Wawa Welcome America. "A través de nuestro tema, 'El espíritu de competición', celebramos la historia y la evolución de estas magníficas máquinas".

Lunes 1 de julio

The Barnes Foundation

10 a. m. a 5 p. m.

Una de las colecciones más impresionantes de arte impresionista y postimpresionista se encuentra aquí, en el corazón del valle de Delaware.

En el momento en que entras en las galerías de la colección Barnes, sabes que te espera una experiencia como ninguna otra", dice Wawa Welcome America. "Obras maestras de Vincent van Gogh, Henri Matisse y Pablo Picasso cuelgan junto a los objetos domésticos comunes. objetos: la bisagra de una puerta, una espátula, un hilandero".

Mütter Museum

10 a. m. a 4 p. m.

Visita el mejor museo de historia médica y rarezas de Estados Unidos.

"Explora exhibiciones especiales, asiste a exhibiciones temporales y charlas en galerías del personal de nuestra biblioteca y museo, coloree nuestra colección en el ambiente histórico y la arquitectura majestuosa de Ashhurst y Mitchell Halls, y relájese en nuestro hermoso jardín de plantas medicinales Benjamin Rush", según la página de Wawa.

National Liberty Museum

10 a.m. a 5 p.m.

"Completa tu viaje por la Filadelfia histórica participando hoy en el poder de la libertad en el Museo Nacional de la Libertad", dice Wawa. "Únase a nosotros en las actividades que marcan la temporada del Día de la Independencia y profundice en la rica complejidad de la historia estadounidense a través de nuestra exposición más reciente, In Pursuit: Artists’ Perspective on a Nation".

The Rodin Museum

10 a.m. to 5 p.m.

Disfruta de la belleza de la arquitectura.

"Experimenta una de las colecciones de obras de Auguste Rodin más importantes del mundo en un elegante edificio y jardín de estilo Beaux-Arts en Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia", dice Wawa Welcome America.

Martes 2 de julio

Carpenters' Hall Museum

10 a. m. a 4 p. m.

Visita este lugar histórico, "que en 1774 sentó las bases de la independencia estadounidense".

"Carpenters’ Hall es el lugar de reunión del Primer Congreso Continental. Celebrando su 250 aniversario este año, nuestro sitio histórico da la bienvenida a los visitantes de forma gratuita durante todo el año", dice Wawa Welcome America. "Los visitantes pueden esperar interactuar con docentes sobre la larga historia del Salón y aprender más sobre Carpenters' Company, el gremio comercial operativo más antiguo de Estados Unidos".

Miércoles 3 de julio

The Academy of Natural Sciences of Drexel University

10 a.m. a 4:30 p.m.

Entra en algo nuevo (y viejo).

"Los visitantes podrán visitar nuestra exposición especial, Under the Canopy; Dinosaur Hall; Life Onto Land: The Devonian; ¡y todo lo que el museo tiene para ofrecer!" Wawa Bienvenido América dice.

Eastern State Penitentiary

6 p.m. a 10 p.m.

Cuidado con los fantasmas en esta prisión histórica.

"La entrada a Summer Nights incluye el recorrido de audio 'The Voices of Eastern State' a través de un código QR, experiencias de Unlocking History, exhibiciones e instalaciones de artistas, ADEMÁS de programación exclusiva y noches de eventos especiales", dice Wawa Welcome America.

Wagner Free Institute of Science

9:30 am a 4:30 pm

Sumérgete más profundamente en la ciencia.

"Fundado en 1855, el Wagner se dedica a la educación científica gratuita y ofrece una experiencia única de un museo de ciencia victoriano que no ha cambiado desde la década de 1890", dice el sitio web de la WWA. "¡Los visitantes pueden explorar nuestro edificio emblemático y las colecciones de museos históricos, que incluyen rocas, minerales, fósiles, animales taxidermizados, esqueletos montados y más!"

Weitzman National of America Jewish History

10 a. m. a 5 p. m.

"El Museo Nacional Weitzman de Historia Judía Estadounidense, en Independence Mall en Filadelfia, presenta programas educativos y experiencias que preservan, exploran y celebran la historia de los judíos en Estados Unidos", dice Wawa. "Su propósito es conectar a los judíos más estrechamente con su herencia e inspirar en personas de todos los orígenes una mayor apreciación por la diversidad de la experiencia judía estadounidense y las libertades a las que aspiran los estadounidenses".

Jueves 4 de julio

Cliveden House

10 a. m. a 2 p. m.

Retrocede 200 años de historia estadounidense.

"Cliveden es un sitio histórico que preserva e interpreta más de 200 años de historia estadounidense a través de las vidas de la familia Chew y su personal, tanto esclavizados como en servicio", dice el sitio web de Wawa. "Cliveden produce programación atractiva para que niños y adultos conecten el pasado y el presente".

Johnson House Historic Site

Del mediodía a las 4 p.m.

"Únete a una visita guiada de 60 minutos dirigida por un docente al sitio histórico Johnson House, un monumento histórico nacional y una estación de ferrocarril subterráneo", dice el sitio web de Wawa Welcome America. "Aprenderá sobre la historia de la familia Johnson, abolicionista cuáquera, el movimiento contra la esclavitud, la historia temprana de la esclavitud en Estados Unidos, la trata transatlántica de esclavos, las leyes de esclavos fugitivos que mantenían a los esclavizados constantemente huyendo y los esfuerzos de colaboración. entre negros – libres y esclavizados – y abolicionistas blancos”.

Diviértete y aprecia la cultura que Filadelfia tiene para ofrecer.

Read in English here