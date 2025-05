LL COOL J y Jazmine Sullivan encabezan el Wawa Welcome America 2025 el 4 de julio

El festival Wawa Welcome America 2025 ya tiene a sus estrellas confirmadas para el tradicional concierto del 4 de julio en Filadelfia este 2025.

La alcaldesa Cherelle Parker anunció el martes seis de mayo que el legendario rapero LL COOL J y la galardonada cantante Jazmine Sullivan serán los artistas principales del esperado evento musical que se celebrará en el Benjamin Franklin Parkway.

Dos íconos musicales en el corazón de Filadelfia

LL COOL J, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del hip hop, traerá su energía a la ciudad con una carrera que abarca cinco décadas. Nacido como James Todd Smith en Queens, Nueva York, LL COOL J (acrónimo de Ladies Love Cool James) fue uno de los primeros artistas del sello Def Jam en alcanzar el éxito comercial durante los años 80. Su álbum debut "Radio" se lanzó en 1984, y desde entonces ha publicado 14 discos de estudio, incluyendo su más reciente trabajo "The Force", lanzado en 2025.

Entre sus canciones más icónicas se encuentran “Rock the Bells,” “Mama Said Knock You Out,” “Hey Lover” y “Control Myself.” A lo largo de su carrera ha ganado dos premios Grammy, fue el primer rapero en recibir el Kennedy Center Honors en 2017 y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021.

Además de la música, LL ha protagonizado películas como Deep Blue Sea y Any Given Sunday, y ha tenido éxito en televisión con series como NCIS: Los Ángeles y In the House.

Por su parte, Jazmine Sullivan, dos veces ganadora del Grammy y nativa de Filadelfia, representará con orgullo a su ciudad natal. Reconocida por su poderosa voz y estilo que mezcla el R&B y el neo soul, Sullivan se ha posicionado como una de las mejores vocalistas de su generación.

Nacida en Filadelfia y egresada de la Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts, la cantante tiene profundas raíces en la ciudad.

Su álbum debut "Fearless" (2008) fue certificado platino, mientras que su más reciente producción "Heaux Tales" recibió disco de oro. Entre sus éxitos se destacan “Need U Bad,” “Bust Your Windows” y “Pick Up Your Feelings.”

¿Qué es el Festival Wawa Welcome America?

El Wawa Welcome America es una celebración de 16 días repleta de eventos gratuitos que honra la libertad y la historia de los Estados Unidos en el corazón de Filadelfia. Este año, el festival contará con el regreso de los Philly Pops, una colaboración con los Philadelphia Phillies y una nueva sede para la Fiesta Hispana.

Detalles del concierto del 4 de julio

El concierto principal se llevará a cabo el viernes 4 de julio de 2025 en el emblemático Benjamin Franklin Parkway. El evento será gratuito y abierto al público.

Para consultar el programa completo de actividades del festival, visita el sitio oficial de Wawa Welcome America.

