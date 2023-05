Ludacris y Demi Lovato engalanarán el concierto del festival Wawa Welcome America

El festival musical Wawa Welcome America retorna este año con la celebración del cuatro de julio al ritmo de Ludacris y Demi Lovato.

El evento, que dura varios días, pero culmina con un concierto para festejar la independencia de América, se llevará a cabo en el Benjamin Franklin Parkway.

Los artistas traerán lo mejor de su repertorio: el rapero iniciará la jornada musical y la cantautora la culminará.

En este enlace podrás ver a las 11:00 a.m. todo el plan del evento en términos de seguridad y otros artistas invitados, así como el plan para el tradicional Hoagie Day y en especial el Hispanic fiesta que se une al repertorio.

Ludacris, cuyo nombre de pila es Chris Bridges, tiene una carrera musical de varios años en la que ha vendido 24 millones de álbumes a nivel mundial. Es el gestor de éxitos tales como Stand Up”, “Get Back”, “Southern Hospitality”, “Number One Spot” y “Money Maker”. Tambien es uno de los artistas de la secuencia de películas “Fast and Furios”.

Demi Lovato se ha destacado como ganadora y nominada a premios como el Grammy, MTV Video Music Awards, Teen Choice Awards y people’s Choice Awards en calidad de músico, actriz y escritora. Ha vendido alrededor de 30 mil millones de copias de descargas a nivel mundial. Es la encargada de éxitos musicales tales como “Skyscraper”, Sorry Not Sorry” y Cool for the Summer”.

