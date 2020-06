Miércoles 30 de junio: Wawa Hoagie Day

La jornada de entretenimiento de Wawa Welcome America continúa el martes miércoles primero de julio con actividades para toda la familia.

Este año el festival que solo verás por las plataformas digitales de TELEMUNDO 62 y NBC10 será totalmente virtual. El concierto del cuatro de julio estará en manos de Jason Derulo y Cynthia Erivo desde el MET de Filadelfia.

Este es el itinerario:

8:30 a.m. - Independence Blue Cross #MindPHL esquina de bienestar: Ejercicios

Únete a la parte de bienestar del cuatro de julio. Disfruta de la programación que espera ayudarte a relajar, conectar y alimentar la salud mental. No importa donde estés podrás formar parte de esta rutina de ejercicios y bienestar.

9 a.m. – Aventuras en el Museo

Recorridos virtuales por el National Constitution Center.

10 a.m. - PECO Go 4th & Learn: Read to Lead

Agarra a los niños y emprende un viaje de aprendizaje con la sargento mayor Erica Russo de The United States Army Field Band y la meteoróloga Telemundo62 Violeta Yas. ¡Además! Disfruta de la hora del cuento con lectores invitados especiales en las redes sociales de Welcome America cada día.

11 a.m. - Toca con las ollas y sartenes con Music Play Patrol

La música puede provenir de una variedad de cosas que no sean instrumentos. Este programa enseña a los niños cómo crear música usando artículos de la cocina.

Wawa Hoagie Day

No podemos estar todos juntos para este evento como lo hemos hecho en años anteriores, pero la tradición continúa en su vigésimo octavo año. Este año, todas las 900 tiendas de Wawa participarán en el Wawa Hoagie Day, construyendo más de 45,000 hoagies para donar a los héroes y organizaciones de la comunidad local, ¡incluyendo Philabundance, USO y más! Únete a nosotros para obtener una cobertura divertida de las construcciones de hoagies y la contribución comunitaria en seis estados.

6 p.m. - Torneo de Esports del Ejército de Estados Unidos presentado por el Nerd Street Gamers: Fortnite Solos o Duos

Pon a prueba tus habilidades durante la popular competencia en línea Fortnite que inicia la competencia de deportes electrónicos del ejército de EE. UU. El registro es gratuito en Lobby.gg.

6 p.m. - Fiesta de pre-show de la banda de campo del ejército de los Estados Unidos

Únete a la fiesta en Facebook Live, mientras celebramos a Jerry Blavat y su cumpleaños 80, antes de la actuación patriótica de la Banda de Campo del Ejército de los Estados Unidos.

7 p.m. - La Banda de Campo del Ejército de los Estados Unidos presenta "Fanfarrias por la Libertad".