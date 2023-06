Mucho para hacer en el undécimo día de WWA en Filadelfia

Este es un espacio de diversión para reunirse con amigos y familiares en el Cherashore Playground, donde podrás disfrutar de juegos, entretenimiento iteractivo, Hot Dog gratuitos, comerciantes locales y aprender sobre los servicios de atención médica y las oportunidades laborales en Jefferson Health.

Asegúrate de probar los ricos Rita’s cherry lemonade ice, el sabor oficial del festival Wawa Welcome America

¡Rita's Italian Ice están aquí! Esto será en la 851 W Olney Avenue desde las 7:00 p.m.

¡Inicia la celebración del 4 de julio en el NLM! Disfrute gratis de las galerías, que incluye la última exposición Data Nation: Democracy in the Age of AI.

Ubicado en el corazón de Filadelfia, el NLM tiene cuatro pisos de galerías permanentes y exposiciones temporales y la exposición Truth que cierra el 4 de julio con horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en la cuadra de la 321 Chestnut Street.

El Departamento de Libros Raros de la Biblioteca Libre de Filadelfia es una de las colecciones especiales de biblioteca más grandes de los Estados Unidos. El Departamento de libros raros ofrecerá acceso gratuito a sus exhibiciones de libros, manuscritos y obras de arte de importancia histórica que datan de los años 3000 a. C. hasta la actualidad.

Esta biblioteca esta ubicada en la cuadra de 1901 Vine Street con horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Como el primer museo y escuela de arte en los Estados Unidos, PAFA celebra el poder transformador del arte y la creación de arte. PAFA es un espacio que inspira al público al expandir las historias del arte través de sus colecciones, exhibiciones y programas.

El museo busca amplificar una gama de voces artísticas. Sus archivos, conservación, programas educativos y publicaciones contribuyen al conocimiento académico y al diálogo comunitario.