Revelan el plan de seguridad para el festejo del cuatro de julio

El Party On The Parkway es una alternativa emocionante para celebrar la libertad y el cumpleaños de los Estados Unidos en Filadelfia el próximo lunes como parte del gran día final del festival Wawa Welcome America. La fiesta termina con el tan esperado concierto del cuatro de julio con Jason Derulo, Ava Max y Tori Kelly.

Aquí está la primicia sobre todo lo que la fiesta tiene para ofrecer y la información de seguridad que debes saber antes de comenzar la celebración, que incluirá actividades durante todo el día, juegos y entretenimiento, camiones de comida y obsequios para los invitados. Si traes a los niños, PECO Kids Zone regalará libros de Books in Homes USA.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Habrá dos escenarios de actuación este año: Pennsylvania Lottery Groove Stage y Rumba 106.1 Dance Party, para que disfrutes un poco del baile.

Para obtener detalles completos, consulta aquí.

Concierto del cuatro de julio y fuegos artificiales

El concierto GRATUITO de Wawa Welcome America del cuatro de julio es el evento principal, después de 16 días llenos de diversión y cerrará la fiesta en la avenida.

El concierto repleto de estrellas contará con las actuaciones del galardonado cantante y compositor Jason Derulo, la estrella del pop Ava Max y la galardonada cantante de gospel y pop Tori Kelly.

El concierto será seguido por un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.

¿Quieres ver desde casa? El concierto y los fuegos artificiales serán televisados ​​en vivo por NBC10, la aplicación NBC10, NBC10.com y TeleXitos para cualquiera que quiera sintonizar desde casa o mientras viaja. También puedes verlo en Peacock.

Antes de prepararte para unirte a la diversión, asegúrate de saber qué está permitido y qué no está permitido en la celebración para mantener la seguridad de la comunidad. A lo largo de las festividades, la Ciudad brindará mejores servicios policiales y médicos de emergencia. Tanto la Ciudad como Welcome America se están coordinando con las autoridades de seguridad pública locales, estatales y federales para garantizar que todos puedan disfrutar de manera segura el cuatro de julio, dijeron portavoces de la ciudad.

¿Qué artículos están permitidos?

Picnics

Neveras personales pequeñas

Mascotas con correa

Sillas y mantas (no permitidas en la sección delantera con boleto)

¿Qué artículos NO están permitidos?

En coordinación con la ciudad de Filadelfia y para la seguridad de los asistentes al evento y del personal, Welcome America señaló que los siguientes artículos están prohibidos:

Armas y contrabando de cualquier tipo, independientemente del permiso. No se respetarán los permisos de derecho a portación y se denegará la entrada.

Fuegos artificiales, petardos o explosivos (incluidas las bengalas)

Llama abierta de cualquier tipo

Sustancias ilegales o ilícitas de cualquier tipo

Volantes, carteles, calcomanías (no se permiten solicitudes)

Comercio no autorizado

Elementos que obstruirían la vista de los demás (letreros grandes, pancartas, etc.)

Drones y cualquier otro dispositivo no tripulado y controlado a distancia.

Monopatines, patines, bicicletas, hoverboards y artículos similares

Contenedores de vidrio

Punteros láser

Palos para selfies

Cualquier otro elemento o acción considerada peligrosa o inapropiada por la gerencia de producción o seguridad

Todas las personas y/o sus pertenencias están sujetas a registro como condición para ingresar a Party On The Parkway. Tenga en cuenta que los artículos confiscados no serán devueltos.

Para obtener información de seguridad completa sobre el evento, incluidas las formas de llegar a la fiesta en transporte público, consulta el sitio web de la ciudad de Filadelfia.