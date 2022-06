Séptimo día: fiesta de la cuadra y visitas a museos

La primera semana de Wawa Welcome America concluye el sábado 25 de junio. Podrás celebrar las artes con una fiesta en la cuadra y sumergirte en más en la historia de Filadelfia las visitas a los museos.

Fiesta de la cuadra

En el Kimmel Cultural Center será el anfitrión de la Fiesta de la cuadra en la Avenida de las Artes. Allí podrás disfrutar de música en vivo, comida y actividades a granel.

Participa de eventos musicales como la interpretación de Gina Castanzo de The Voice de NBC y en el interior del PNC Arts Alive Stage disfruta de actuaciones improvisadas del elenco de ‘Moulin Rouge! The Musical’.

En las afueras trata el tobogán de 120 pies y la tirolesa de 300 pies sin cargo alguno. También estará el Garces Beer Garden para cócteles, bebidas y comida en un food truck. Todo esto desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. / Broad St. Between Locust and Pine, & Spruce Between 15th and Juniper in Philadelphia, PA.

Entrada al Paul Robinson House & Museum

Paul Robeson House and Museum ofrece recorridos por la exposición "Paul Robeson: Up Close and Personal", que consista de pinturas, libros, álbumes de discos, fotos y artefactos relacionados con Robeson.

Puedes aprender sobre la historia de Paul Leroy Robeson, un hombre del Renacimiento, quien luchó contra la injusticia, entre la 1:00 p.m hasta las 5:00 p.m. / 4951 Walnut St., Philadelphia, PA 19139.

Entrada al museo de Arch Street Meeting House

Arch Street Meeting House, que funciona como un museo y lugar de culto activo de los cuáqueros, ofrece la oportunidad de conocer las historias del edificio, la gente y los terrenos de Arch Street.

De las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., exploren la casa y los terrenos que datan del año 1804 / 320 Arch St., Philadelphia, PA 19106.