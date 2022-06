Visitas gratis a los museos como parte de Wawa Welcome America

Si quieres explorar y sumergirte en algo de historia, ciencia, arte o simplemente lo inusual, ésta es la lista que necesites.

19 de junio (Juneteenth): Museo Afroamericano en Filadelfia

Entrada gratis al museo registrándote en este enlace desde las 10:00 a.m. a las 5:00 p.m. / 701 Arch St., Philadelphia, PA 19106

20 de junio: Historic Rittenhouse Town

Para el segundo día del festival, puedes explorar la historia de Rittenhouse gratis / Wisahickon Ave., Philadelphia, PA 19144.

21 de junio: Museo de las Ilusiones de Filadelfia y Wagner Free Institute of Science

Puedes ir a experimentar los diversos hologramas alucinantes en el museo de las ilusiones / 401 Market St., Philadelphia, PA 19106

También visita el Instituto de Ciencias Wagner y participa de la búsqueda del tesoro para ver las exhibiciones o explorar por su cuenta / 1700 W. Montgomery Ave., Philadelphia, PA 19121.

22 de junio: Eastern State Penitentiary Historic Site y Shofuso Japanese Cultural Center

Visita el Eastern State Penitentiary Historic Site con un recorrido nocturno. La entrada gratuita especial incluye la experiencia con audio "The Voices of Eastern State", y exhibiciones como la celda de Al Capone, e instalaciones de artistas / 2027 Fairmount Ave., Philadelphia, PA 19130.

También degusta la cultura japonesa en el Centro Cultural Japonés Shofuso localizado en West Fairmount Park con "Paga lo que deseas". Puedes recorrer la casa, el hermoso paisaje del jardín japonés, e incluso alimentar a los peces koi. Consulta este enlace para obtener boletos / S. Horticultural Dr. & Lansdowne Dr., Philadelphia, PA 19131.

23 de junio: Pennsylvania Academy of Fine Arts y Simeone Foundation Automotive Museum

Puedes visitar PAFA para ver la historia del arte estadounidense a través de sus colecciones y exposiciones / 118-128 N. Broad St., Philadelphia, PA 19102.

Para los amantes de los coches, el Museo del Automóvil de la Fundación Simeone es una de las mayores colecciones de coches deportivos de carreras del mundo / 6825-31 Norwitch Dr., Philadelphia, PA 19153.

24 de junio: Masonic Temple, Library & Museum, Rodin Museum

Puedes explorar el arte, los frescos, las vidrieras, los murales y las esculturas en el Templo Masónico, la Biblioteca y el Museo / 1 N. Broad St., Philadelphia, PA 19107.

También es el día de “Paga lo que deseas” en el Museo Rodin. El museo tiene una de las mayores colecciones de obras del escultor Auguste Rodin. ¿No puedes llegar en el 24? El Museo Rodin ha organizado un segundo día en el primero de julio / 2151 Benjamin Franklin Pkwy., Philadelphia, PA 19130.

25 de junio: Paul Robeson House & Museum, Arch Street Meeting House, Johnson House History Site

Paul Robeson House and Museum ofrece recorridos por la exposición "Paul Robeson: Up Close and Personal", que consta de pinturas, libros, álbumes de discos, fotos y artefactos relacionados con Robeson / 4951 Walnut St., Philadelphia, PA 19139.

Arch Street Meeting House, un museo y un lugar de culto cuáquero activo, ofrece la oportunidad de conocer las historias del edificio, la gente y los terrenos de Arch Street / 320 Arch St., Philadelphia, PA 19106.

El sitio histórico de Johnson House está organizando un día de "Paga de lo que deseas". Los visitantes pueden aprender sobre las personas que trabajaron por la libertad de los demás, así como apreciar las valientes decisiones que tomaron aquellos que fueron esclavizados para embarcarse en un viaje hacia la libertad / 6306 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144.

26 de junio: Neon Museum of Philadelphia

Otro día de “Paga lo que deseas” en el Museo de neon de Filadelfia. Puedes ver la colección del museo con más de 150 obras de arte de neón y varios letreros / 1800 N. American St., Philadelphia, PA 19122.

27 de junio: Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavilion

El Insectarium de Filadelfia y el Pabellón de Mariposas están teniendo un día de “Paga lo que Deseas”. Hay dos pisos de exhibiciones del museo para explorar, experiencias interactivas únicas, y el pabellón de mariposas tropicales de 7,000 pies cuadrados / 8601 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19153.

28 de junio: Mütter Museum of the College of Physicians of Philadelphia

Visite el Museo Mütter del Colegio de Médicos de Filadelfia y sumergirse en el mejor museo de historia médica de Estados Unidos.

Su boleto especial de admisión gratuita le brinda acceso a sus exhibiciones especiales: Unseen and Spit Spreads Death y Medicinal Plant Garden / 19 S. 22nd St., Philadelphia, PA 19103.

29 de junio: National Constitution Center

Estás invitado por la cortesía de Wawa, al espectáculo interactivo del día de la Independencia en el Centro Nacional de la Constitución. Exploren la historia de la Declaración de Independencia, y cómo se ha ampliado la definición de "Nosotros, el pueblo". / 525 Arch St., Philadelphia, PA 19106

30 de junio: Wyck Historic House, Garden, & Farm, American Swedish Historical Museum, John Heinz National Wildlife Refuge at Tinicum

Wyck Historic House, Garden and Farm ofrece un descubrimiento del sitio centenario que brinda recursos educativos, culturales y nutricionales / 6026 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144.

El Museo Histórico Sueco Americano lo alienta a explorar la identidad cultural a través de la historia de los suecos y los escandinavos en América / 1900 Pattison Ave., Philadelphia, PA 19145.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre John Heinz en Tinicum presenten cientos de especies de aves, mamíferos, plantas, árboles e insectos para observar / 8601 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19153.

Primer de julio: The Powel House, Faith & Liberty Discovery Center, Penn Museum

PhilaLandmarks, en asociación con la Orquesta de Cámara de Filadelfia, presenta Orchestra in the Garden, un concierto gratuito en The Powel House el viernes 1 de julio a las 3 p.m. / 244 S 3rd St. #3811, Philadelphia, PA 19106.

Faith & Liberty Discovery Center cuenta la historia de cómo nació nuestro país, y cómo nuestros líderes se convirtieron a la fe durante la historia / 101 N. Independence Mall E, Philadelphia, PA 19106.

Puedes ver un recorrido destacado, exploraciones autoguiadas como búsquedas del tesoro y juegos como "I-SPY" en el Museo Penn / 3260 South St., Philadelphia, PA 19104.

Julio 2: Stenton, National Liberty Museum

Construida en 1730, Stenton es una de las casas más antiguas y bien conservadas de la historia de Filadelfia que puedes comprobar gratis / 4601 N. 18th St., Philadelphia, PA 19140.

Con la preinscripción, puedes ver las exposiciones recientemente inauguradas y las emocionantes oportunidades educativas del Museo Nacional de la Libertad en Old City / 321 Chestnut St., Philadelphia, PA 19106.

Julio 3: Philadelphia Museum of Art, The Barnes Foundation

Es el día del Festival Familiar "Pagas lo que deseas" en el Museo de Arte de Filadelfia. Podrás ver actuaciones, demostraciones, y ver artistas locales / 2600 Benjamin Franklin Pkwy., Philadelphia, PA 19130.

Pueden disfrutar acceso a la colección y exposición especial de Barnes, con música y actuaciones, y actividades artísticas en The Barnes Foundation. El acceso incluye la colección de arte de Albert Barnes, y la exposición Isaac Julien: Las estatuas nunca mueren / 2025 Benjamin Franklin Pkwy., Philadelphia, PA 19130.

Julio 4: Christ Church & Burial Ground, Weitzman National Museum of American Jewish History