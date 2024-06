Abren las votaciones para los cuatro finalistas del Wawa Foundation Hero Award

Wawa busca una organización sin fines de lucro para otorgarle el Wawa Foundation Hero Award de 2024 y alcanzó a enumerar cuatro finalistas.

El galardón honra a las entidades y sus voluntarios que sirven a la zona de Filadelfia en el esfuerzo por construir comunidades más fuertes a través de la preservación de la independencia, la seguridad y la tutoría e inspiración de los jóvenes.

As I Plant This Seed, Leveling the Playing Field, Philadelphia Fire/EMS Explorer Career Youth Development Program y Project 440 son los cuatro finalistas de 2024.

En reconocimiento a sus esfuerzos, la organización sin fines de lucro que reciba el premio también recibirá una subvención de $50,000. Cada uno de los otros tres finalistas también ganará $10,000.

Se anima al público a votar por una organización y tiene hasta el 28 de junio de 2024 para hacerlo. El ganador será anunciado durante el Celebration of Freedom Ceremony de Wawa Welcome America en el Independence Hall el 4 de julio.

Haga clic aquí para votar.

Aquí están los detalles de cada finalista y sus objetivos.

As I Plant This Seed

La organización promueve el adelanto positivo y el avance de los jóvenes al proporcionar acceso a la educación, la información y otras preparaciones en un ambiente seguro. Ofrece a los adolescentes locales el acceso a programas que los ayudan a alcanzar su máximo potencial y proporciona recursos y habilidades para tomar el control de su vida.

Leveling the Playing Field

Leveling the Playing Field proporciona a las escuelas, centros recreativos, los Boys and Girls Clubs y otros programas para los jóvenes de Filadelfia acceso a equipos deportivos gratuitos. Al permitir que los nuevos equipos deportivos lleguen a las manos de los jóvenes, ha tenido un impacto en su salud mental y física en lo que aprenden y crecen.

Philadelphia Fire/EMS Explorer Career Youth Development Program

La visión del programa se centra en preparar a los adultos jóvenes para los entornos y desafíos en continuo cambio que existen dentro de las comunidades. Les proporciona conocimientos generales sobre cómo manejar diferentes emergencias, extinción de incendios, primeros auxilios y RCP, víctimas masivas, más. Además, mejora la transmisión de mensajes de prevención y preparación para la seguridad pública.

Project 440

Este proyecto permite a los estudiantes de secundaria de Filadelfia la oportunidad de participar en un programa de música gratuito en la tarde, después de la escuela. El programa elimina las barreras que impiden que los estudiantes participen en las artes de la música.

