Wawa Hoagie Day gratis para todos los que lleguen a la repartición en Old City

Uno de los días favoritos del festival Wawa Welcome America tendrá música, competencias y comida para toda la familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Este espacio que reúne a personas de todas las edades y perspectiva para aprender, debatir y celebra la libertad humana de la Constitución de los Estados Unidos; estará ofreciendo entrada gratuita a sus asistentes desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El National Constitution Center está ubicado en la cuadra de la 525 Arch Street en filadelfia.

Wawa estará ofreciendo gratis siete toneladas de sus reconocidos Wawa Hoagies al mediodía a lo largo de Arch Street entre la 5th Street y la 6th Street en el área del Independence Mall.

Este evento también se lleva a cabo en todas sus tiendas alrededor del país. Donde donan todo un día alrededor de 30,000 hoagies a los socorristas y héroes locales en las diferentes comunidades.

Participa del reconocimiento al legendario disc jockey, "The Geator with the Heator", "The Boss with the Hot Sauce", Jerry Blavat. Celebraran su legado con una fiesta de baile tradicional y excelente comida. Una parte de Broad Street será bautizada con su nombre.

El evento se llevará cabo entre la Broad Street y la Souths Street a las 6:00 p.m., por lo que estas vías estarán cerradas desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.