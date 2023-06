Wawa Welcome America 2023: Calendario de eventos gratuitos durante 16 días

Más de dos semanas de diversión gratuita para toda la familia regresan a Filadelfia como parte del Festival Wawa Welcome America 2023.

Los organizadores dijeron que se trata de 16 dias de música, comida, cultura y diversión a lo largo de la ciudad del Amor Fraternal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El concierto del cuatro de julio estará liderado por Demi Lovato y Ludacris, así como el nativo de Filadelfia CCC como telonero.

Por primera vez, Hispanic Fiesta se une al festejo para ponerle el toque latino durante el 24 y 25 de junio en la plaza de Penn's Landing con la música de Manny Manuel y José Alberto "El Canario". También habrá comida y bebida típica de nuestros países.

La actriz y ex Miss América, Vanessa Williams será la protagonista de un espectáculo patriótico el tres de julio. mientras que el tradicional "block party" cerca del Independece Mall se enmarcará en la celebración de Juneteenth. Regresa la proyección de la película "Rocky" a las escalinatas del Museo de Arte y los conciertos patrióticos con la banda de las fuerzas armadas seguido de fuegos artificales en Penn's Landing.

No tew pierdas ni un minuto de la acción multitudinaria. He aquí el calendario por día para Wawa Welcome America:

Lunes, 19 de junio

Martes, 20 de junio

Miércoles, 21 de junio

Jueves, 22 de junio

Viernes, 23 de junio

Sábado, 24 de junio

Domingo, 25 de junio

Día de museos gratis: John Heinz National Wildlife Refuge desde las 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y el Historic Strawberry Mansion de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hispanic Fiesta + Fireworks en la Gran Plaza de Penn's Landing de 2:00 p.m. a las 9:00 p.m.

Lunes, 26 de junio

Martes, 27 de junio

Miércoles, 28 de junio

Día de museos gratis: National Constitution Center courtesy cortesía de Wawa a partis de las 10:00 a.m.

Wawa Hoagie Day en Arch Street entre las calles 5th y 6th, a partir de las 12:00 p.m.

Jueves, 29 de junio

Viernes, 30 de junio

Sábado, 1 de julio

Domingo, 2 de julio

Lunes, 3 de julio

Martes, 4 de julio