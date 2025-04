Wawa Welcome America 2025 regresa con el Hispanic Fiesta, fuegos artificiales y más

🎆¿Listos para celebrar al máximo este verano? El Wawa Welcome America 2025 regresa a Filadelfia con eventos que cambian de ubicación y los eventos clásicos que regresan un año más, para todas las edades e intereses.

Con una nueva sede para la Fiesta Hispana, el regreso del Wawa Hoagie Day, los Philly Pops, y la colaboración con los Philadelphia Phillies, son solo algunas de las emocionantes novedades del Festival Wawa Welcome America para la celebración anual del 4 de Julio en la ciudad.

Consulta a continuación la guía de los eventos:

🎉 Fiesta Hispana Anual de Concilio (Concilio’s Annual Hispanic Fiesta)

Sábado 28 de junio, desde las 2:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., Love Park, 16th Street and JFK Boulevard.

La Fiesta Hispana Anual de Concilio regresa, pero este año con una nueva ubicación en LOVE Park. Este esperado evento es una de las celebraciones de la cultura latina más grandes de Filadelfia, reuniendo a familias, amigos y visitantes para un día lleno de música, baile, gastronomía y participación comunitaria. Lo recaudado se destinará al Fondo de Becas de Concilio.

El festival de este año contará con presentaciones musicales en vivo de reconocidos artistas latinos y talento local, exhibiciones de danza tradicional, auténtica gastronomía de negocios latinos y exhibiciones culturales interactivas que resaltan la rica herencia de las tradiciones hispanas.

"Nos complace anunciar que la Fiesta Hispana Anual de Concilio 2025 se llevará a cabo en el icónico LOVE Park, símbolo de unidad y celebración", declaró Adonis Banegas, director ejecutivo de Concilio. "Nos comprometemos con la accesibilidad, la inclusión y la difusión de la voz de nuestra comunidad. En colaboración con Wawa Welcome America, nos enorgullece mostrar nuestra cultura y nuestras contribuciones en las celebraciones anuales de Filadelfia. Este evento es más que un festival; es un testimonio de nuestra herencia compartida y la fuerza de nuestra ciudad diversa. ¡Únase a nosotros para celebrar y apoyar a nuestra vibrante comunidad hispana!"

🎉 Día del Hoagie Wawa (Wawa Hoagie Day)

Jueves, 26 de junio, 12 p. m., en Arch Street, entre las calles 5 y 6, en el Independence Mall

Únete a Wawa para el histórico Día del Hoagie, en honor a los héroes locales, con los Wawa Shorti Hoagies. Los hoagies se servirán gratis al mediodía en Arch Street, entre las calles 5 y 6, en la zona del Independence Mall.

Los invitados podrán disfrutar de entretenimiento y entrada gratuita durante todo el día al Centro Nacional de la Constitución, cortesía del Día del Hoagie Wawa.

Viernes 20 de junio, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m., Parque Infantil y Teatro Smith Memorial, 3500 Reservoir Drive

¡Baila, juega y crea! Niños de todas las edades podrán disfrutar de este festival de música gratuito con presentaciones dinámicas, estaciones de arte, bocadillos deliciosos, regalos y mucho más.

Kidchella ofrece algo especial para que todos disfruten. Esta vibrante celebración se llevará a cabo en el espacioso jardín delantero de Smith, lo que promete una experiencia cómoda y pintoresca. No es solo un concierto; es una celebración comunitaria. ¡La noche concluirá con un fantástico espectáculo de fuegos artificiales!

El domingo 30 de marzo, la popular orquesta musical de Filadelfia, "The No Name Pops", anunció su regreso oficial a su nombre original, "The Philly Pops", el 1 de julio de 2025. Los Philly Pops se presentarán en el Independence Hall el 3 de julio de 2025, como parte de una nueva colaboración con Wawa Welcome America. Su nuevo director musical, Chris Dragon, también debutará con los Pops.

"Estamos encantados de retomar nuestra colaboración con Wawa Welcome America y revitalizar los Pops on Independence. Este concierto celebra el nacimiento de nuestra nación, nuestro regreso como los Philly Pops y el emocionante debut de nuestro nuevo director musical, Chris Dragon", declaró Matthew Koveal, director ejecutivo de The No Name Pops. "No hay mejor manera de celebrar un nuevo capítulo que con música en el corazón de la histórica Filadelfia".

Wawa Welcome America también se asociará con los Phillies de Filadelfia y el equipo de fútbol de Filadelfia 2026 para una fiesta de barrio el 22 de junio de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p. m., frente al Citizens Bank Park y el Lincoln Financial Field. La fiesta vecinal también contribuirá a generar expectación y entusiasmo por el 2026 en Filadelfia, que incluirá el Juego de Estrellas de la MLB y la Copa Mundial de la FIFA, así como el aniversario #250 de la fundación de la nación.

El 4 de Julio en Filadelfia comenzará una vez más con la Ceremonia de Celebración de la Libertad frente al Independence Hall a las 10:00 a. m., seguida del Desfile del Saludo a la Independencia a las 11:00 a. m., siguiendo el mismo camino que nuestros padres fundadores recorrieron hace casi 250 años.

Para la noche del 4 de julio, la gran final regresa a Benjamin Franklin Parkway con un concierto repleto de estrellas, transmitido en vivo por nuestra cadena hermana NBC10 Philadelphia, seguido de un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

Más eventos

Se espera que el 6 de mayo de 2025, funcionarios y los organizadores revelen más detalles sobre el evento de este año, incluyendo los artistas principales del concierto del 4 de julio, durante una conferencia de prensa.

¡Sigue a Telemundo 62 para obtener las últimas actualizaciones y cobertura del Wawa Welcome America!

