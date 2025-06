Wawa Welcome America 2025 revela más artistas para el 4 de Julio

Nuevos artistas fueron anunciados para el Festival Wawa Welcome America 2025, la celebración anual de 16 días en Filadelfia con motivo del 4 de julio, que comienza el miércoles 19 de junio y culmina con un concierto estelar y fuegos artificiales el viernes 4 de julio.

El concierto principal en el Benjamin Franklin Parkway contará con la apertura de JoJo, artista multiplatino, actriz y autora de bestsellers del New York Times, junto al aclamado artista puertorriqueño nominado al Latin GRAMMY, Álvaro Díaz.

Ambos darán inicio al espectáculo a las 7:00 p.m., preparando el escenario para las actuaciones principales de LL COOL J, leyenda del hip hop, y Jazmine Sullivan, galardonada cantante y nativa de Filadelfia.

Nuevos eventos destacados del festival:

🎉 Juneteenth Block Party en AAMP – 19 de junio

El Museo Afroamericano de Filadelfia (AAMP) anuncia una programación especial para su tradicional fiesta en la calle por el Juneteenth. Bajo el lema “Audacious Freedom: Celebrating 160 Years of Emancipation”, el evento gratuito contará con presentaciones de Kid Capri, DJ Drama, Slick Rick, Keke Wyatt, entre otros, y se celebrará de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en las calles 7th y Arch. Se ofrecerá entrada gratuita al museo desde las 10 a.m., sujeta a disponibilidad.

🎭 Avenue of the Arts Block Party – 21 de junio

Desde mediodía hasta las 6 p.m. en South Broad y Spruce Streets, esta fiesta ofrecerá música en vivo, teatro, moda y arte. Entre los artistas se incluyen Sapphira Cristál, Natalie Imani, números de The Sound of Music y Beauty and the Beast, además de un desfile de moda por el Fashion District Philadelphia.

✨ Drone Show de Superman – 22 de junio

En una colaboración con Warner Bros., se lanzará un espectáculo de drones con 300 aparatos y 11 imágenes inspiradas en la próxima película SUPERMAN, que se estrena el 11 de julio. El show se proyectará en el cielo tras el juego de los Phillies, visible desde los alrededores del Citizens Bank Park.

🎶 Celebración del Mes de la Música Negra – 29 de junio

El Dell Music Center acogerá una experiencia única con presentaciones de Musiq Soulchild, Kindred the Family Soul, Philadelphia Freeway y DJ Aktive, con actividades culturales como yoga, patinaje, salto doble holandés y una feria de comida. El evento concluirá con fuegos artificiales. Entrada gratuita disponible en la taquilla del Dell.

🥪 Wawa Hoagie Day – 26 de junio

Desde las 5 a.m., más de 150 empleados de Wawa prepararán 25,000 hoagies. A las 12 p.m., el público podrá disfrutar de 15,000 hoagies gratuitos frente al National Constitution Center. También se llevará a cabo el concurso “Hoagies for Heroes” y habrá reconocimientos especiales, con participación del exjugador de los Eagles, Brandon Graham.

🍽️ Five Points Night Market – 26 de junio

De cinco a nueve de la noche en Cottman & Rising Sun Avenue, el mercado ofrecerá gastronomía variada y un concurso de food trucks con jueces famosos como Robert Johnson de nuestra cadena hermana NBC10, Brandon “Buster” Scott y Mollie Dronson ), además de música y actividades para toda la familia.

🎆 Concierto y Fuegos Artificiales del 4 de Julio

La celebración culminará con el gran concierto en el Parkway a las 7:00 p.m., seguido por un espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

La entrada general será por la intersección de la 20th Street y Benjamin Franklin Parkway.

Para conocer el calendario completo del festival, obtener boletos gratuitos y más información, visita july4thphilly.com