Nuevos cargos para el acusado de matar a su propia madre en Bucks County

Nota del editor: este artículo contiene detalles gráficos y podría resultar perturbador para algunos lectores.

Un hombre acusado de matar a su madre en el condado de Bucks, Pensilvania, robarle el coche y atacar a un oficial de policía en Washington, D.C., ahora enfrenta nuevos cargos que incluyen delitos de drogas y crueldad animal, revelaron los investigadores.

El domingo 16 de junio, un despachador de radio en el condado de Bucks recibió una llamada del Departamento de Policía Metropolitana en Washington, D.C. La policía dijo que William Ingram, de 49 años, del municipio de Northampton, Pensilvania, estaba bajo su custodia. Ingram supuestamente atacó a un oficial del MPD y dañó un vehículo policial esa mañana, poco después de la medianoche.

Mientras estaba bajo custodia policial, Ingram les dijo a los empleados del centro de detención que necesitaba ir al hospital, dijeron los investigadores. Luego, Ingram supuestamente dijo: “Maté a mi mamá. ¿Te dije eso?".

Cuando le preguntaron a Ingram si tenía un contacto de emergencia, supuestamente respondió: "Ya no". Luego les dio a los miembros del personal un número de teléfono y dijo: “Yo la maté”, según los investigadores. Ingram también dijo que condujo el auto de su madre a Washington, D.C. e hizo declaraciones no provocadas sobre ser un traficante de drogas, dijo la policía.

Después de recibir el mensaje de la Policía Metropolitana, los agentes de policía del municipio de Northampton realizaron un control de bienestar en una casa en Beacon Hill Drive en el municipio de Northampton, Pensilvania.

Los agentes que acudieron notaron sangre en la ventana de la casa. Cuando los agentes entraron, encontraron más manchas de sangre en las paredes y el suelo, así como muebles en desorden. Luego encontraron un montón de ropa, artículos para el hogar, platos, toallas, ropa de cama, una bolsa de lavandería y un sofá tipo futón. Debajo de todo encontraron el cuerpo de Dolores Ingram, de 82 años. La mujer no respondía y sufría un traumatismo craneoencefálico. Los investigadores la identificaron como la madre de William Ingram.

Luego, la policía entrevistó a la vecina de Dolores Ingram, quien les dijo que la despertaron fuertes ruidos el sábado 15 de junio, alrededor de la 1 a.m. El video de vigilancia de la casa del vecino mostró a William Ingram saliendo corriendo de la casa de su madre alrededor de la 1:45 a.m., dijeron los investigadores. Según la policía, más imágenes de vigilancia lo mostraron saliendo de la casa alrededor de las 10 a.m. de esa mañana.

Posteriormente, los investigadores determinaron que el Honda Civic blanco 2015 de Dolores Ingram había sido robado y fue visto por última vez saliendo del condado de Bucks poco antes de las 10:15 a. m. de la mañana del 15 de junio.

Luego, los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Dolores Ingram. Mientras estaban dentro, encontraron bolsas de plástico que contenían kilos de marihuana y psilocibina, una droga psicodélica con efectos alucinógenos comúnmente conocida como hongos mágicos. También encontraron más de 50,000 dólares en efectivo, según los investigadores.

Los investigadores también dijeron que una roca que pesaba 60 libras, un acuario destrozado con dos lagartos muertos dentro, una alfombra, así como muebles, platos, lámparas, ventiladores, libros y un televisor dañados se encontraban entre los artículos que se habían apilado encima de la cabeza de Dolores Ingram y sobre su pecho.

Los investigadores también encontraron un cuchillo de caza en el suelo cerca de la cabeza de la víctima, así como más parafernalia de drogas dentro del dormitorio de la casa donde los investigadores determinaron más tarde que William Ingram vivía con su madre en el momento de su muerte.

El martes 18 de junio se realizó la autopsia a Dolores Ingram. Los investigadores dijeron que ella murió por un traumatismo en la cabeza y sufrió heridas cortantes y laceraciones. Su forma de muerte fue considerada homicidio.

Los investigadores continúan buscando el vehículo de Dolores Ingram, que describen como un Honda Civic blanco con matrícula de Pensilvania “KTV 2098”.

William Ingram fue extraditado a Pensilvania el jueves por la noche y acusado de homicidio, robo, recepción de propiedad robada, crueldad hacia los animales, conducta criminal, posesión con intención de entregar y otros delitos relacionados. Un juez le negó la libertad bajo fianza durante su lectura de cargos.

La fiscal de distrito del condado de Bucks, Jennifer Schorn, dijo que había habido una denuncia previa contra William Ingram antes de la muerte de su madre, pero no entró en más detalles.

Las autoridades también están investigando si William Ingram estaba bajo la influencia de drogas durante el incidente.

Los registros judiciales en línea en Pensilvania que acusan a Ingram de varios cargos, incluido el de homicidio criminal, no incluyen a un abogado que pueda comentar en su nombre.

