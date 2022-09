Wilmer Valderrama abre la conversación a la importancia de los perros de servicio

Fascinado con la capacidad de los perritos de oler la ansiedad en los seres humanos, el actor y productor Wilmer Valderrama se unió a una campaña que promueve el reconocimiento de los canes destacados en ayudar a los veteranos que han servido al país.

Se trata del quinto año del Service Dog Salute de Dog Chow, que busca alabar la labor de los animalitos que su presentimiento u olor se torna en comando de ayuda que salva vidas.

“Por casi dos décadas he viajado el mundo, visitando bases militares y he podido conocer y estar con nuestros hermanos y hermanas de uniforme”, dijo de primera instancia el venezolano conocido por su rol en “That 70’s Show”. “Cada vez que regreso me doy cuenta de que hay conversaciones que no han llegado a nivel nacional y por eso decidí asociarme con compañías que están haciendo el trabajo”.

En este caso Dog Chow, una empresa de comida de mascotas estará moderando la votación del mejor perro de servicio que puedes ver en el siguiente enlace. Pero también donará $5 a cada participante de la votación para el entrenamiento de más canes para laborar con veteranos.

“Estos perritos han sido entrenados un nivel que no podemos ni comprender. Digamos un ejemplo, he estado en el mismo lugar para ver esto con mis propios ojos. Cuando nosotros sentimos ansiedad, producimos un químico que el perro puede oler y se convierte en comando”, relató el actor. Y acto seguido “el perro va a inmediatamente a apoyar. Empieza a brincar o a lamerte la cara, recordándole al uniformado que estamos aquí juntos”.

Agregó que “cuando vi eso me dio mucha emoción. El hecho de que un perrito puede sentir la ansiedad de alguien es increíble”.